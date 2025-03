Veja 7 perfis do instagram que ajudam no aprendizado de inglês

Aprender inglês é uma das tarefas mais necessárias para a vida. E a partir das redes sociais, conhecer e entender um pouco mais sobre o idioma está muito acessível, e o Instagram é a plataforma que vem ganhando destaque a cada ano. De acordo com o relatório da We Are Social e da Hootsuite (Sistema de gestão de marcas nas mídias sociais) o Instagram é a 4ª rede social mais usada no Brasil em 2021, com 110 milhões de usuários.

O Instagram oferece diversos perfis de influencers e dicas práticas para encarar o idioma. A ferramenta ajuda muito no aprendizado de uma forma mais dinâmica, conectada e criativa. O estudo “O Brasil e os Influenciadores Digitais” realizado pela pesquisa do Ibope Inteligência mostrou que 52% dos brasileiros seguem pelo menos um influencer nas mídias digitais e 35% afirmam que foram influenciados por indicações desses perfis.

E para o inglês, não é diferente, a rede do Instagram disponibiliza acessos a diversos perfis do mundo inteiro, mantendo uma interatividade entre pessoas e outras culturas. Para a CEO da Minds Idiomas , Leiza Oliveira, o inglês é a chave para encontrar o caminho do sucesso. “Hoje, a maioria das empresas pedem pessoas que saibam falar, escrever e entender o inglês. O profissional que tiver uma qualificação em inglês, com certeza, é um ponto positivo e estará à frente de outros candidatos quando estiver em uma seleção para um novo emprego. O inglês está sendo muito exigido, e ter essa bagagem é de extrema importância”, explica a CEO.

Aprender o inglês tem sido uma das metas dos brasileiros a fim de se destacarem no mercado e até mesmo para realizar viagens internacionais. De acordo com uma pesquisa feita pela 7 Waves (Plataformas de metas), 40,2% das pessoas que fizeram um planejamento de 2021, colocaram entre uma das metas: aprender o inglês. Outra pesquisa desenvolvida pela Worldpackers, divulgou que de março a dezembro de 2021, seis a cada dez brasileiros já programaram viagens para o exterior.

Com isso, muitas pessoas estão acessando o Instagram para seguir perfis que facilitem a aprendizagem e transformem a informação didática mais flexível e divertida. Para o Diretor Publicitário da Minds Idiomas, Renato Garcia, aprender através das redes sociais por meio de tanta tecnologia, é um processo que é muito favorável. “Aconselho e oriento as pessoas que querem aprender o inglês a desfrutarem dos perfis que estão disponíveis no Instagram. Além de realizar um curso na Minds Idiomas, um auxílio nas horas vagas é um suporte muito válido, onde o aluno vai aprender de uma forma mais descontraída”, comenta Renato.

O Diretor Publicitário reconhece a importância do Instagram na hora de aprender o Inglês para carreira e para aprimorar o idioma, e indica 7 perfis para você seguir, se inspirar e se divertir na hora de aprender inglês. Confira:

1-Minds English School @mindsoficial – perfil com posts, vídeos e promoções sobre as aulas de inglês. Com mais de 700 publicações e mais de 4 mil seguidores. Amplie mais seu vocabulário em inglês para carreira e para o seu dia a dia.

2- Inglês para Entrevista @inglesparaentrevista – perfil com dicas para fazer uma entrevista em inglês. Com mais de 70 posts e mais de 5 mil seguidores. Aprenda como agir e falar durante uma entrevista em inglês e dê um salto na sua carreira.

3- Inglês para Concursos @inglesdoconcurseiro – perfil dicas e explicações de conjunções. Com 34 publicações e mais de 200 seguidores. Aprenda o inglês para concursos e dê um “up” na sua carreira.

4- The Musical English @themusicalenglish – perfil com posts, enquetes e frases de músicas internacionais. Com mais de 1 mil publicações e 11 mil seguidores. Aprenda a ler e memorizar as canções.

5- Dance Joy @dacejoy – perfil com vídeos de danças (estilo TikTok) com músicas internacionais. Com mais de 1 mil publicações e mais de 1 milhão de seguidores. Aprenda a dançar e a memorizar letras de músicas.

6- Inglês Gourmet @inglesgoumert – perfil com posts que explica as expressões de pratos típicos ingleses. Com mais de 300 publicações e 1.900 seguidores. Aprenda receitas e nomes de comidas em inglês.

7- Disney @Disney – perfil com posts e musicais em Inglês. Com mais de 6 mil publicações e mais de 31 milhões de seguidores. Aprenda o inglês com desenhos animados, filmes e canções.