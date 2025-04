Galaxy M52 5G chega ao Brasil com o processador mais poderoso já lançado em um Galaxy M

A Samsung lança, nesta quinta-feira (28), o Galaxy M52 5G* no Brasil, o primeiro da família Galaxy M compatível com a tecnologia 5G e também o mais fino e poderoso M de toda a linha. Vendido exclusivamente na loja online da Samsung, o Galaxy M52 5G conta com um processor de mega performance, bateria de 5.000mAh1 de longa duração e uma mega tela Super AMOLED Plus com taxa de atualização de 120 Hz, que o maximiza para o seu melhor entretenimento e o torna uma opção perfeita para os gamers e consumidores que buscam um dispositivo de alta performance.

“O Galaxy M52 5G é um smartphone que coloca a performance em primeiro lugar e é ideal para os consumidores que precisam de um smartphone de alta capacidade para uso contínuo”, explicou Marcelo Daou, gerente sênior de produto da divisão de dispositivos móveis da Samsung.

O Galaxy M mais poderoso

Imagem meramente ilustrativa

O Galaxy M52 5G conta com um poderoso processador de última geração Octa-Core de até 2.4 GHz e 6 GB de RAM, que colocam a eficiência energética e a performance em primeiro lugar, oferecendo 40% mais poder de processamento, 40% mais performance gráfica e funções de Inteligência Artificial duas vezes mais rápidas quando comprado ao processador da geração anterior2.

E todo esse poder de processamento do Galaxy M52 5G pode ser expandido ainda mais com a ajuda da função RAM Plus3, que pode oferecer até 4GB extras de memória RAM virtual, permitindo abrir aplicativos com rapidez, além de administrar a memória de maneira inteligente para fornecer a melhor performance ao usuário. Tudo isso o torna o Galaxy M52 5G no smartphone da linha Galaxy M mais poderoso já lançado.

O smartphone conta ainda com uma bateria de longa duração de 5.000 mAh, permitindo utilizado por longos períodos, seja vendo vídeos ou jogando jogos, sem a necessidade de carregá-lo diversas vezes ao dia2, além de suporte para carregamento rápido de 25W4.

O Galaxy M mais fino

Imagem meramente ilustrativa

Com apenas 7,4 mm de espessura, o Galaxy M52 5G é o Galaxy M mais fino já criado. O design elegante e superfino do smartphone, dando uma experiência premium ao design arredondado e minimalista do smartphone.

E mesmo com essa espessura superfina, o Galaxy M52 5G ainda traz a incrível tela infinita Super AMOLED+ de 6,7 polegadas5, um display dos sonhos de qualquer gamer que quer jogar com imagens nítidas, fluídas, em alta resolução e sem qualquer lentidão ou quebras na taxa de atualização.

A tecnologia Dolby ATMOS presente no Galaxy M52 5G oferece uma experiência de áudio 3D que cria a imersão necessária para você o conteúdo que quiser da melhor maneira, esteja você usando fone de ouvido com ou não.

Câmeras incríveis

Imagem meramente ilustrativa

O Galaxy M52 5G conta com três câmeras traseiras que permitem expandir as barreiras da fotografia. São três sensores na parte de traz do dispositivo: o principal, com 64 MP, um segundo sensor Ultra Wide6 e o último, mas não menos importante, sensor macro7, que permite registrar fotografias com riqueza de detalhes. Há ainda o sensor frontal de 32 MP para registrar aquelas selfies incríveis e cheias de estilo.

Com 128 GB de memória interna – que pode ser expandida com cartão MicroSD de até 1 TB8 –, o Galaxy M52 5G tem o espaço ideal para guardar as fotos e vídeos que você vai fazer e os jogos e aplicativos que você vai baixar.

Preço e disponibilidade

O Galaxy M52 5G chega ao Brasil nesta quinta-feira, 28 de outubro, nas cores Preta e Branca9. Ele é vendido exclusivamente na loja online da Samsung com o preço sugerido de R$3.499. Consulte o valor do produto no site shop.samsung.com/br.

A Samsung também preparou uma série de promoções para o lançamento do Galaxy M52 5G. Comprando o smartphone até 21 de novembro, você ganha na faixa o novo fone de ouvido sem fio Galaxy Buds2 – confira aqui o regulamento.

Além disso, comprando até 29 de outubro, você também ganha 14 mil pontos Livelo (veja o regulamento), e comprando até 31 de outubro, você leva 12% de Cashback usando o código “ SAMSUNG12 ” no PicPay (confira o regulamento aqui).

Especificações

Especificações do Galaxy M52 5G Display 6.7” FHD + AMOLED Plus Infinity-O display 120 Hz

Processador Octa-Core 2.4GHz SDM778G

Bateria 5,000 mAh Carregamento rápido 25W4 Memória RAM: 6 GB 4GB RAM Plus3 Interna: 128GB microSD: 1 TB8 Câmera Traseiras | 64 MP (Principal), f1.8 AF | 12 MP (Ultra Wide)6, f2.2 FF | 5 MP (Macro), f2.4 FF Frontal | 32 MP, f2.2

Dimensões | Peso 164.2 X 76.4 X 7.4mm | 173g

Outros Sensor de impressão digital lateral

Conteúdo da caixa Carregador (15W) Cabo de dados USB Tipo-C Extrator de chip Guia rápido

* Habilitado para tecnologia 5G. A velocidade real pode variar, dependendo do país, da operadora e do ambiente do usuário. Verifique com sua operadora a disponibilidade e os detalhes. As velocidades de download e streaming podem variar de acordo com o provedor de conteúdo, a conexão do servidor e outros fatores.

1 Estimado em relação ao perfil de uso de um usuário médio/comum. A duração real da bateria varia conforme o ambiente de rede, recursos e aplicativos usados, frequência de chamadas e mensagens, número de cargas e muitos outros fatores.

2 Dados oficiais da página de produto da Qualcomm® Snapdragon. “Geração anterior” é em referência ao SnapdragonTM 768G. Processador M51: SDM730.

3 RAM Plus é uma tecnologia que aloca até 4GB virtualmente da memória interna do Galaxy M52 5G como memória RAM. A memória interna alocada ficará indisponível enquanto o serviço estiver funcionando

.4 Carregador de 25W com carregamento rápido vendido separadamente.

5 Tela medida diagonalmente como um retângulo, sem contar a área ocupada pela câmera e os cantos arredondados.

6 A Câmera ultra-wide captura até 4,3 vezes mais em termos de área de captura. O campo de visão resultante pode ser menor quando ocorre a correção ultra-wide da lente. Os resultados podem variar conforme condições de disparo, incluindo múltiplos objetos, falta de foco ou objetos em movimento.

7 A ferramenta Macro câmera é somente suportada pela câmera traseira.

8 Cartão MicroSD vendido separadamente. A disponibilidade pode depender do país e do fabricante.

9 A disponibilidade de cores pode variar de acordo com o pais e estoque.