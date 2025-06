Saiba como a tecnologia pode ajudar você a atingir seus objetivos em 2022

À medida que nos aproximamos do início de um novo ano, muitas pessoas estabelecem metas que as ajudem a transformar suas vidas, como fazer uma viagem, crescer profissionalmente, desenvolver um hobby, ou até mesmo melhorar sua saúde e hábitos alimentares. Para que esse processo seja bem-sucedido, uma das chaves é ser realista e honesto na definição dos objetivos, pois estabelecer metas ambiciosas demais ou impossíveis de se realizar em 365 dias nos afastará do caminho que definimos no princípio.

A tecnologia, tão presente hoje em nossa vida através de dispositivos, aplicativos e soluções, pode ser uma aliada para expandir nosso conhecimento, viver novas experiências e nos ajudar em tarefas tediosas e repetitivas. Bem utilizadas, inteligência artificial (IA), nuvem, internet das coisas (IoT) e blockchain, entre outras, podem trazer benefícios para alcançar os desejos do ano novo.

Como tornar isso possível? Você pode escolher pode onde começar através desses exemplos:

Alimente-se de forma mais saudável e consciente

Estamos cada vez mais conscientes da importância da origem e da rastreabilidade dos produtos que consumimos, uma vez que procuramos reduzir os resíduos gerados por eles. Com o IBM Food Trust, baseado em blockchain, é possível conhecer a planta a partir de qual o grão de café de seu expresso saiu e verificar a rastreabilidade dos produtos sem glúten, sem açúcar ou sem conservantes, entre outros. Além disso, com a IA você pode identificar hábitos alimentares nocivos e fazer escolhas bem acertadas do que comer.

Aprimore a saúde com atividade física periódica

Você já ouviu falar dos dispositivos da Internet das Coisas que têm a capacidade de contar os passos, o exercício que você fez durante o dia ou a profundidade do sono enquanto dormia? Esse é o primeiro passo, conseguir os dados. Com essa informação, a Inteligência Artificial pode procurar padrões, oferecer novas descobertas para ajudar você a tomar decisões acertadas e fazer sugestões para incluir hábitos mais saudáveis em sua rotina diária.

Fortaleça seu conhecimento para o futuro do trabalho

Por meio da internet temos acesso a uma enorme quantidade de cursos e especializações que nos permitem experimentar novas habilidades ou até mesmo mudar completamente o nosso foco na carreira. Tecnologias como IA são ótimas aliadas para ajudá-lo a encontrar cursos, certificações ou mentorias com base nos seus interesses e habilidades. Por exemplo, plataformas como IBM SkillsBuild recomendam, localizam e ajudam no acompanhamento do progresso dos estudantes.

Envolva-se no trabalho social

Há um famoso ditado: “há mais prazer em dar do que receber”. Por meio da tecnologia podemos doar tempo, talento, recursos ou ajudar os outros a fazer o mesmo porque os desafios que enfrentamos como sociedade exigem a colaboração de equipes diversas para criar soluções mais eficazes. É o caso da equipe regional vencedora do Call for Code na América Latina com o App Central Food, um ponto central virtual para conectar varejistas com ONGs para que publiquem seu excedente com ou sem custo, como forma de doação.

Viva novas experiências de forma virtual ou presencial

Você já imaginou experimentar arte a partir do conforto da sua casa? Museus virtuais na nuvem híbrida como o UXArt podem levá-lo a explorar as obras de arte de 16 artistas renomados, poesia e até mesmo um eclipse solar. Se você está procurando sair de casa, as experiências de arte e intervenção urbana com a tecnologia geolocalizada desta startup são uma excelente alternativa. Além disso, o UXArt Lab inclui portais de realidade aumentada interativa com uma mistura de artistas cinéticos.

E assim como essas, poderíamos continuar com mais metas e objetivos para o novo ano. No entanto, o mais importante que precisamos saber hoje é que não estamos sozinhos para realizar esses objetivos. Podemos contar com o potencial da tecnologia para alcançar o que nos propusermos a fazer. E você, o que esperar alcançar em 2022?