J-Tech lança Programa de formação e contratação de programadores em SC

A J-Tech, empresa do Grupo Veolia que desenvolve softwares para o setor de saneamento, oferece 10 vagas para o seu Programa de Formação e Contratação de Programadores. A iniciativa tem como objetivo capacitar talentos para suprir a alta demanda no mercado de tecnologia. Para participar, os interessados devem ter idade mínima de 18 anos, residir próximo à cidade de São José, em Santa Catarina, e já ter concluído o ensino médio. Não é necessária experiência prévia.

O processo seletivo será composto por duas fases: a primeira online, por meio da plataforma de vagas Kenoby, com testes de português, raciocínio lógico, e avaliação comportamental. Já a segunda etapa será uma entrevista, realizada com a área de Recursos Humanos da Veolia. Os candidatos selecionados terão contratação imediata, desde o início da formação. Após seis meses de curso presencial, os participantes estarão aptos para desenvolver um software do zero, utilizando as tecnologias mais modernas do mercado.

“Esse é um programa democrático, que aceita candidatos de qualquer idade, com ou sem experiência, que estejam em busca de novas oportunidades profissionais. Os selecionados terão a chance de integrar a equipe da Veolia e contribuir para o propósito da companhia, que é a transformação ecológica”, afirma Fábio Ribeirete, Diretor da J-Tech.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 11 de abril, por meio da plataforma Kenoby. Para acessar o site, clique AQUI