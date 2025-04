W7M Esports anuncia a contratação de Gabriela “Bokor“ para sua equipe de CS:GO Feminino

Nesta sexta-feira (13), a W7M Esports, tradicional organização de esportes eletrônicos do cenário brasileiro, anunciou a contratação de Gabriela “bokor“ para sua line-up feminina de Counter Strike Global Offensive. Com grande experiência no cenário, a atleta retorna às competições após ter anunciado uma pausa na sua carreira em maio do ano passado. Com data marcada para estrear, o primeiro compromisso da jogadora com a W7M Esports será nesta sexta-feira (13), em disputa da Liga Feminina Gamers Club contra a equipe da Quem são Elas.

De acordo com Felipe Funari, Diretor da W7M Esports, a nova contratada trará uma grande experiência competitiva para a equipe: “Estou contente em anunciar que a Gabriela “bokor“, uma das principais atletas do cenário feminino e uma grande promessa do FPS, representará a W7M Esports. Ela é muito jovem, mas apresenta um potencial enorme, munido de muita experiência competitiva devido a sua trajetória no cenário. Com certeza será uma adição muito importante, que ajudará a nossa equipe a alcançar os objetivos atuais e se tornar uma das melhores equipes do Brasil. “Fiquem ligados, mais novidades sobre a nossa equipe de CS:GO Feminina vão surgir em breve.“

A jogadora, que começou sua carreira no competitivo com apenas 15 anos, é uma das grandes promessas do cenário feminino de CS:GO. Atualmente com 17 anos e já reconhecida no cenário nacional e internacional do FPS da Valve, a jogadora apresenta passagem por grandes equipes, como Team One e Mibr, misturando juventude com muita experiência na disputa de grandes torneios. A chegada de bokor a W7M Esports marca a primeira contratação da equipe, após recentes mudanças na line-up competitiva de CS:GO Feminino.

Confira a line-up completa da equipe de CS:GO da W7M Esports

Isadora “yodinha2k” Zago

Zago Bruna “bruna_killer” Bonfati

Bonfati Juliana “xuliana” Graboschi

Graboschi Gabriela “bokor” Bokor

Bokor Gabriela “Tofer” Torres – Reserva

Torres – Reserva Lucas “Heller” – Treinador

Com mais de cinco anos de atuação dentro do cenário de esports, a W7M já venceu diversos títulos importantes, consagrando a marca dentre as maiores organizações do Brasil. Enquanto contava com uma equipe de CS:GO Masculino, o time levantou troféus de campeão da ESL LA League Season 4, Clutch Season 2, Xlg Summer, Brasil Game Cup e a Liga Profissional GC. No Fortnite, foi a primeira organização a classificar 3 atletas para o campeonato mundial realizado em Nova York em 2019. Já no Free Fire, a organização montou um time para a disputa da série B e se sagrou a campeã do torneio. Agora, com times formados no Rainbow Six Siege masculino e feminino, CS:GO feminino, FIFA e Free Fire feminino, a organização se destaca pela quantidade de equipes competitivas formada por mulheres e segue em busca de garantir novos títulos a estante de troféus da organização.