World of Warships anuncia Longest Night of Museums 2022 em apoio a rede global de museus navais e organizações de caridade

Com a continuação da pandemia do COVID-19, os museus foram atingidos fortemente nos últimos dois anos. Além do impacto financeiro, muitos não têm suas próprias plataformas digitais para compartilhar suas exposições e gerar o impacto desejado no mundo remotamente. É por isso que a Wargaming, a desenvolvedora do jogo de combate naval com maior precisão histórica do mundo, World of Warships, continua apoiando esses museus e trazendo-os para um público mais amplo. O evento foi celebrado publicamente pela comunidade do World of Warships, que tem mais de 50 milhões de jogadores, e os museus que participaram do evento no ano passado elogiaram o impacto obtido em suas organizações: “Participar da Longest Night of Museums internacional foi uma grande experiência para nós. Conseguimos nos comunicar diretamente com pessoas de todo o mundo, muitas que provavelmente nunca ouviram falar de nós antes”, disse Johannes Olsson, Educador do Museu Maritiman, em Göteborg, Suécia. “Ao mesmo tempo, tivemos vislumbres interessantes de alguns dos museus-irmãos em todo o mundo, muitos dos quais gostaríamos muito de ter a oportunidade de visitar pessoalmente. Estamos muito ansiosos para participar do evento este ano também.” “Longest Night of Museums é uma homenagem incrível ao valor dos homens e mulheres ao longo da história, cujas ações heróicas em batalha moldaram o mundo em que vivemos hoje”, conta Elissa Lines, diretora executiva do Pearl Harbor Aviation Museum. “Estamos orgulhosos de contar a história de Pearl Harbor dessa maneira nova e inovadora.”