Saiba como fazer carreira com a Creator Economy

O universo digital se tornou a principal vitrine para criadores(as) de conteúdo compartilharem seus talentos e trocarem experiências sobre os mais variados temas, tendo como desejo transformar em renda sua audiência. Esse mercado, chamado de Creator Economy, foi acelerado pela pandemia e vem mudando a maneira de fazer negócio, seja para vender cursos, realizar workshops ou mentorias.

Uma pesquisa da SignalFire, empresa de Venture Capital, mostrou que 50 milhões de pessoas no mundo se consideram creators ou influenciadoras digitais. No Brasil, são 9 milhões de profissionais somente no Instagram.

Segundo o CEO da Livus, plataforma para a criação e monetização de conteúdo digital, Alexandre Alvares, muitos desses profissionais ainda não sabem como gerar lucro e ganhar a vida fazendo aquilo que amam. “É preciso entender como se colocar na internet para atrair o público e vender um produto que se encaixa tanto com seus conhecimento como com as necessidades de sua audiência”, explica.

Para ajudar quem sonha em fazer carreira com serviços na internet, mas não sabe por onde começar ou sente dificuldades em mexer nas ferramentas oferecidas pelo mercado, o especialista Alexandre preparou algumas dicas.

Confira a seguir:

Explore a demanda, as necessidades da audiência e defina o seu produto

“Conhecer bem o mercado em que atua é fundamental para qualquer tipo de negócio”, diz Alexandre. No caso de quem trabalha com produção de conteúdo, isso se torna crucial para engajar o público-alvo e fazer com que cada vez mais pessoas consumam seus serviços digitais.

“Se você já cria conteúdo e tem uma audiência engajada, existe um espaço muito poderoso de abrir um canal de conversa com essas pessoas para entender suas realidades e desafios e a partir disso, com certeza aparecerão diversas oportunidades de produtos”, completa o CEO.

Comece com um produto enxuto

Após descobrir que existe um determinado grupo de pessoas com interesse pelos assuntos que você pretende vender na internet, é hora de estruturar seu curso, workshop ou mentoria. Segundo Alvares, uma grande dificuldade está em como criar e estruturar seu primeiro produto. “As plataformas que o mercado oferece são complexas e pouco amigáveis a quem está no início da jornada”, conta.

Mesmo que você tenha as melhores ideias e conhecimento suficiente, tornar seu sonho realidade requer planejamento e estratégia. “Procure ferramentas que facilitem a construção do seu curso. Vale também pedir ajuda de um especialista em produção de conteúdo e monetização”, diz o especialista.

Construa uma estratégia de vendas adequada

A conexão entre as necessidades da audiência e a sua solução formam a proposta única de valor. Para atrair potenciais leads, existem várias ferramentas disponíveis que possibilitam levar seu produto para o conhecimento do público. “Se você conhece quem tem a necessidade, pelo menos 10% dela está interessada em comprar”, analisa Alexandre.

Depois de definir a ferramenta que mais faz sentido para o seu negócio, a estratégia é construir uma comunicação adequada e mostrar para quem precisa dessa solução. Em seguida, começar a divulgar, criar conteúdos e escolher uma data de lançamento.

“Encontrar uma plataforma que te auxilie tanto na construção do produto como que também possa te ajudar com a estratégia de vendas é também um bom caminho a se procurar em alguns casos”, finaliza.