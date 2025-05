Fronius alcança o topo do ranking mais uma vez

Pela terceira vez consecutiva, a Fronius alcançou os melhores lugares na inspeção anual de Armazenamento de Eletricidade, realizada pela Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW – Instituto Superior de Ciências e Tecnologia) de Berlim, Alemanha.

O Fronius Primo GEN24 6.0 Plus foi premiado com o primeiro lugar na classe de potência de 5 kWp, enquanto o Fronius Symo GEN24 10.0 Plus alcançou a segunda colocação na classe de potência de 10 kWp. Além disso, a Fronius foi o único fabricante de inversores a atingir a classe A de eficiência energética com ambos os produtos.

“Este é o resultado do nosso trabalho consistente de análise do ciclo de vida”, afirma Martin Hackl, diretor global da Business Unit Solar Energy da Fronius International. “E os inversores híbridos Fronius GEN24 Plus implementam perfeitamente a nossa visão de 24 horas de sol, já que trazem o sol do dia para a noite da forma mais eficiente e com os recursos disponíveis de forma ideal. Isto é essencial para assegurar a sustentabilidade”, complementa.

A Inspeção de Armazenamento de Eletricidade da HTW Berlin é um estudo realizado anualmente por institutos independentes, que compara os sistemas de armazenamento fotovoltaicos para residências particulares em toda a indústria. De acordo com Ariel Martins, coordenador técnico da unidade solar da Fronius do Brasil, subsidiária da fabricante austríaca de inversores, para instaladores e clientes finais esta avaliação independente oferece boa referência na procura de soluções de armazenamento eficientes em termos energéticos. “E os resultados são o elevado grau de eficiência do sistema, que significa menor perda de energia e, consequentemente, rendimentos mais elevados e, portanto, uma amortização mais rápida”, enfatiza.

Este ano, 19 sistemas de armazenamento de eletricidade de 14 fabricantes, classificados com o System Performance Index (SPI – Índice de Desempenho do Sistema), competiram entre si.

O SPI mais alto no caso de referência de 5 kWp foi alcançado pelo Primo GEN24 6.0 Plus, juntamente com a BYD Battery-Box Premium HVS 7.7. Com 92,2%, o sistema de armazenamento fotovoltaico está um ponto percentual completo à frente do segundo classificado.

No caso de referência de 10 kWp, o Symo GEN24 10.0 Plus com a BYD Battery-Box Premium HVS 10.2 alcançou um SPI de 94,7%. Com a série GEN24 Plus, a Fronius foi a única fabricante a ter alcançado a classe de eficiência energética A em ambos os casos de referência.

“Esta é a terceira vez que emergimos como vencedores do teste de Inspeção de Armazenamento de Eletricidade e, para nós, é extremamente gratificante saber que fazemos a diferença na qualidade de vida das pessoas e contribuímos para um mundo mais sustentável”, encerra Ariel.