Confira as 3 melhores estratégias de otimização de custos de TI

As empresas estão cada vez mais digitais, por isso a demanda por serviços de Tecnologia da Informação (TI) permanece em alta. As expectativas de expansão do mercado continuam a impulsionar os investimentos em tecnologia. Segundo a pesquisa do Gartner, os gastos mundiais com TI devem totalizar US$ 4,5 trilhões em 2022, um aumento de 5,1% em relação a 2021. “É preciso garantir que a infraestrutura de tecnologia esteja entregando o valor proporcional aos investimentos realizados nela. Para isso, é necessário eliminar os excessos e otimizar os processos, de modo que se obtenha eficiência nos gastos com TI”, explica Victor Sellmer, Diretor de Vendas da ODATA, provedora brasileira de data centers.

A redução dos custos operacionais está entre as principais premissas da sustentabilidade financeira nas organizações. No entanto, é comum que os gestores se esqueçam do impacto que isso pode causar em outras unidades de negócios da organização. A utilização de serviços compartilhados tem sido uma das saídas mais efetivas para a otimização do orçamento operacional de TI, sendo o principal benefício da contratação de um parceiro especializado. Por isso, a ODATA apresenta 3 estratégias de otimização de custos de TI.

1. Migração de infraestrutura de data center

Para muitas empresas, os data centers representam uma fatia grande dos investimentos de TI, seja para a atualização dos equipamentos, para a manutenção da estrutura ou em folha de pagamento da equipe dedicada. A primeira coisa que a companhia eliminará ao migrar a sua infraestrutura de TI é a necessidade de aquisições, instalações, manutenções e atualizações de softwares (sistemas) e hardwares (equipamentos).

Como exemplo, para uma estrutura de data center corporativo adequada, as despesas de manutenção, como com água, energia elétrica e limpeza, podem chegar a cerca de US$ 200 por metro quadrado. Mesmo em projetos menores, com um pequeno espaço construído, é difícil de se manter com investimentos inferiores a um milhão de dólares. Além disso, o valor do terreno, as condições do mercado e os requisitos, entre outros aspectos, podem afetar o custo e a viabilidade da estrutura.

2. Use os provedores de serviços gerenciados

Os esforços tradicionais de redução de custos podem deixar as organizações mal equipadas para avançar em suas iniciativas digitais, prejudicando a capacidade de aumentar a receita, de gerar fidelidade do cliente final e de ganhar participação no mercado. No entanto, os serviços de otimização de TI com o uso de provedores de serviços gerenciados enfatizam a evolução dos recursos digitais, ao mesmo tempo em que mitigam despesas desnecessárias. Neste caso, os provedores de serviços de data center desempenham uma função-chave em todos os serviços online. Operações como recuperação de desastres, backups, estratégias de continuidade de negócio, segurança, suporte, acesso móvel ao sistema e gerenciamento de dispositivos e aplicativos podem ser terceirizados para aliviar a carga de trabalho do setor e trazer um rendimento superior com qualidade.

3. Automatização de processos

Para otimizar os custos de TI é importante identificar as atividades repetidas e que atrapalham a eficiência operacional da empresa. Esses processos podem ser automatizados para economizar custos e até o tempo de sua equipe. O que pode agregar mais confiança, eficiência e qualidade as ações, uma vez que elimina erros humanos, aumenta a produtividade e facilita o diagnóstico de possíveis falhas.

A aceleração da transformação digital mostrou o quanto as empresas dependem da tecnologia para se manterem vivas no mercado. Portanto é importante estar atento as soluções que o mercado oferece para a otimização de custos de TI, como por meio da terceirização de data centers. “É preciso entender o papel fundamental que os provedores de infraestrutura representam na jornada de evolução digital das organizações e reexaminar seus custos de forma sistêmica, de modo que a companhia possa determinar sua prontidão para o futuro”, finaliza Victor Sellmer.

Sobre a ODATA

A ODATA é uma provedora brasileira de serviços de data center, dedicada a fornecer infraestruturas de TI escaláveis, seguras e flexíveis na América Latina. Fundada em 2015, a empresa possui atualmente seis data centers, sendo três no Brasil, um na Colômbia, um no Chile e um no México. Especializada em Colocation, a ODATA atende à crescente demanda por energia, espaço e confiabilidade de organizações de diversos setores, interessadas em avançar em sua transformação digital.

É uma empresa do Patria Investimentos, uma das maiores gestoras de investimentos alternativos da América Latina, pioneira na indústria de Private Equity no Brasil. Um de seus acionistas é a CyrusOne, uma REIT americana de alto crescimento, focada na construção e operação de data centers de classe mundial neutros para operadoras. É um dos maiores players internacionais do setor. Para obter mais informações, visite http://odatacolocation.com.