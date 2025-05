A corrida pela inovação: por que as empresas precisam realizar o upgrade para o SAP S/4HANA?

Por Leandro Torres, CEO da BePRO Institute e Smart Coding Lab

Com o lançamento da sua quarta versão, a S/4HANA, que introduz novos recursos e funcionalidades, e o fim do suporte às versões anteriores se aproximando, empresas de todos os segmentos, estão enfrentando uma verdadeira corrida contra o tempo para executarem projetos de atualização da sua instalação do ERP SAP para a versão mais recente.

O sistema ERP da empresa alemã SAP é amplamente utilizado no mundo todo, estando presente em mais de 400.000 clientes, espalhados por mais de 180 países. Cerca de 9 entre 10 empresas da lista da Forbes Global 2000, e 98% das 100 marcas mais valiosas do mundo, como Amazon, Apple, Coca-Cola, Walmart, Burger King, e muitas outras, utilizam esta tecnologia para executarem os principais processos dos seus mais variados departamentos, como: finanças, produção, RH, cadeia de suprimentos, serviços, compras, etc.

Segundo pesquisas do Gartner, apenas 30% dos clientes SAP já fizeram a atualização para o SAP S/4HANA. Isto significa que 7 entre 10 clientes estão ainda em fase de planejamento deste movimento e se deparando com dois grandes problemas: fazer um business case que torne a atualização financeiramente viável; e preencher as lacunas de conhecimentos dos seus talentos para executarem os projetos e as atividades de um desafio desse porte.

Os obstáculos da customização do SAP

Apesar do sistema ERP SAP ter tido tanto sucesso exatamente por padronizar os processos das diversas áreas às melhores práticas de mercado, foi muito natural que, com o decorrer do uso deste sistema, uma série de customizações, modificações e soluções adicionais tenham sido introduzidas para atender necessidades específicas do negócio.

Sendo assim, não existem duas instalações de ERP SAP iguais, e é por isso que existem várias alternativas para atualizar este sistema para a sua versão mais recente. Independentemente de se adotar uma abordagem Greenfield (refazendo a instalação do zero), Brownfield (atualizando a versão com todas as customizações) ou Bluefield (escolhendo quais customizações serão levadas na atualização) é evidente que o uso de uma tecnologia de Enterprise Low-Code, não somente pode ajudar a diminuir a duração dos projetos de atualização para o SAP S/4HANA, como também pode ajudar a viabilizá-los.

Quanto menos padronizada for a instalação atual do ERP SAP, mais caro e mais difícil será um projeto de atualização de versão. Terá um custo maior porque além do projeto de atualização em si demandar mais tempo e recursos, a própria infraestrutura SAP S/4HANA necessária para executar o sistema não-padronizado terá um custo muito superior do que aquela necessária para executar um sistema padronizado. E, mais difícil, porque as únicas abordagens possíveis para a atualização serão aquelas que terão que levar em consideração toda a complexidade das customizações, modificações e soluções adicionais que foram introduzidas no decorrer do tempo.

Low-code como facilitador da desidratação para o SAP S/4HANA

É natural, portanto, que qualquer projeto de atualização de versão do sistema ERP SAP, incluindo esta agora para o S/4HANA considere uma fase de “desidratação”, ou seja, uma fase de “re-padronização” da instalação atual ERP SAP, movimentando as customizações, modificações e soluções adicionais possíveis para plataformas complementares, como a da OutSystems, por exemplo, antes da atualização, propriamente dita, ser executada.

Além dessas plataformas possuírem uma arquitetura moderna, baseada em micro-serviços, na nuvem, totalmente performática, resiliente, escalável e segura, ou seja, está totalmente preparada para suportar o workload advindo da operação de qualquer tipo e tamanho de negócio, elas apresentam uma abordagem de desenvolvimento de aplicações baseado no Low-Code, o que se traduz em entregas mais rápidas e com uma melhor experiência de uso, em prazo e custo de projetos menores, e na formação acelerada de novos talentos.

Utilizar plataformas Low-Code como uma solução complementar ao ambiente SAP, ainda nos permite criar com facilidade processos de trabalho que se integram com outros sistemas internos e até mesmo de terceiros, dando mais liberdade para as empresas atenderem seus processos de negócios de formas mais variadas, independentemente da versão do ERP SAP.

Embora um projeto de atualização ERP SAP seja complexo, não só pelas tecnologias envolvidas, mas principalmente por abordar processos core e informações críticas das empresas, há consenso de que, quanto menos customizações, modificações e soluções adicionais implantadas sobre o ambiente SAP a ser atualizado, mais viável e factível o projeto de atualização será.

Neste contexto, é imprescindível que se considere o uso de plataformas Enterprise Low-Code nos projetos de atualização para o SAP S/4HANA o quanto antes, pois, assim como a pressão das áreas de negócio, o tempo não pára, e a descontinuidade do suporte às versões anteriores está se aproximando cada vez mais.