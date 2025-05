Como impulsionar os negócios com observabilidade

Artigo por Alex Camargo, CTO da Delfia.

As organizações que dispõem da observabilidade para monitorar ambientes e compreender o desempenho dos sistemas e aplicativos conseguem garantir confiabilidade e eficiência para gerar insights valiosos aos negócios e oferecer serviços inovadores. Além de proporcionar visibilidade sobre o comportamento das aplicações, é um processo que contribui para a tomada de decisão com base nas transações que estão ocorrendo nos ambientes operacionais.

Setores como o financeiro e o varejista foram os primeiros a adotarem soluções de observabilidade e chegaram à sua maturidade, principalmente no contexto da pandemia, provocando uma aceleração da transformação digital. Aquelas que não deram atenção para esse tema no passado, agora estão olhando como algo estratégico, investindo de maneira inteligente em ferramentas, processos e treinamento. São companhias de todos os segmentos, desde indústria, serviços, healthcare, seguros, que precisam dela para a competitividade no mercado. Investimento em observabilidade é mais do que um custo: é um recurso para blindar a marca, vender mais, ter confiabilidade, ampliar o market share e reter clientes.

De acordo com o estudo anual de observabilidade da Splunk, que avaliou o investimento e a implantação de produtos de observabilidade, bem como o compromisso com projetos de observabilidade em seus ambientes de TI, publicado no relatório State of Observability 2023, mostra que 87% dos entrevistados agora empregam especialistas que trabalham exclusivamente em projetos de observabilidade. De modo geral, os planos de observabilidade fazem parte de um esforço maior entre muitos líderes de TI que estão trabalhando para criar redes mais seguras que possam se recuperar rapidamente de incidentes e corrigir ameaças de segurança mais rapidamente.

Há uma série de fatores que impactam se as organizações não adotam a abordagem da observabilidade. Na nova economia, empresas fazem centenas de mudanças nos softwares, a cada minuto e isso é comum. Dormimos e acordamos com uma nova versão do WhatsApp e isso é constante e dinâmico.

Hoje, usamos os smartphones para, por exemplo, fazer uma consulta de saldo no banco, efetuar um Pix ou fazer uma compra no e-commerce. A camada de observabilidade monitora essas transações e a performance, acompanhando o usuário nessa jornada digital. E por meio dos insights fornecidos por ela, sabemos qual a receita gerada naquele momento, quem está acessando, quais são os produtos ou serviços que mais geram acesso em real time.

A observabilidade também pode reforçar a competitividade em outras áreas do negócio. Um exemplo é o de uma empresa de meio de pagamento, no qual a observabilidade foi estendida para o marketing. Se o usuário tentava fazer um pagamento e não conseguisse por algum motivo, uma pessoa da equipe de marketing recebia aquele comunicado e entrava em contato com ele para finalizar a compra, seja via WhatsApp ou telefone. Essa empresa reteve o cliente em real time e não o deixou ir para a concorrência, graças a essa proatividade que a solução traz.

A prática não só fortalece o ambiente empresarial, mas também, se aplica à performance no ambiente de infraestrutura, para que os aplicativos sejam mais performáticos e confiáveis para a velocidade no acesso dos usuários. Uma companhia B2B, que realiza esse trabalho de monitoramento para outras empresas, além de aprimorar estrategicamente o processo de tomada de decisão nas operações tecnológicas, impacta na outra ponta do modelo de negócio: no consumidor final. É acompanhar o cliente do nosso cliente.

Uma das principais redes de farmácias do Brasil apresentava problemas no PDV (ponto de venda) com a indisponibilidade no sistema de caixa, gerando filas para o pagamento. Por meio da observabilidade, foi possível resolver esses problemas rapidamente, com agilidade operacional e garantindo o bom desempenho, o que se traduz em satisfação do cliente. O recurso também otimiza a vida das pessoas e traz benefícios de maneira geral para a população.

Além da performance, a observabilidade acabou ganhando um novo pilar: o de segurança. Nos ambientes em cloud, por exemplo, é preciso ter parâmetros de segurança dentro do contexto da observabilidade, pois a nuvem traz uma série de vulnerabilidades: linhas de código, credenciais expostas e até uma porta aberta dentro de um servidor podem representar ameaças. Dessa maneira, a sinergia da segurança com a observabilidade dá o contexto 360º: o monitoramento e a visibilidade, do início ao fim de uma transação.

Além de proporcionar mais robustez às operações tecnológicas, a observabilidade é um item fundamental para inovar e prosperar no futuro e para o crescimento e sucesso dos negócios, acelerando a transformação digital das empresas e dando confiabilidade ao serviço ou produto que ofertam ao consumidor final.