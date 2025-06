Integração x automação no comércio eletrônico: entenda a diferença

A tecnologia está incorporada às nossas rotinas, mas isso não significa que já sabemos e entendemos tudo que ela envolve. Mesmo aqueles conceitos e práticas que parecemos dominar bem, de vez em quando merecem ser objeto de reflexão para que tenhamos certeza e segurança do que são, efetivamente.

Neste artigo, quero propor que saibamos diferenciar dois termos: integração e automação, especialmente aplicados ao e-commerce, minha área de atuação. Esta conversa é voltada principalmente aos sellers, porque distinguir um e outro conceito é decisivo para as melhores escolhas em seu empreendimento.

Uma plataforma de integração de marketplaces – isto é, de lojas de comércio eletrônico – centraliza, em um único sistema, as vendas nos diversos marketplaces. Assim, se você vende na internet por diversos marketplaces, com uma plataforma de integração você pode concentrar essas vendas em um local único.

Já a automação entende mais a fundo as necessidades dos empreendedores que vendem nos marketplaces. Uma plataforma de automação tem como foco, como o nome diz, automatizar o máximo possível de atividades operacionais tanto para o gestor como para sua equipe. A automação é indispensável, então, para o crescimento de seu negócio, porque dá o suporte necessário para que as tarefas diárias, fluxos e processos se deem de forma ágil, precisa e segura.

Entender essa diferença é fundamental para sellers que estão crescendo suas demandas e necessitam ter maior competitividade nos marketplaces e e-commerce em si. Afinal, com cada vez mais concorrência no mundo digital, é preciso ter soluções que agilizem a operação e tragam mais assertividade para os lojistas.

Na prática, a integração facilita unificar as informações das vendas de todas as plataformas em que uma loja on-line está. Isso permite ao seller realizar uma série de atividades que impulsionam seu negócio. Cito algumas: publicar anúncios em várias plataformas por uma única tela; otimizar a gestão de vendas; ter mais transparência no processo de vendas; imprimir etiquetas casadas com NFs de acordo com cada marketplace.

Logo, investir em soluções que ofereçam integração e automação pode transformar radicalmente a gestão do e-commerce, levando à eficiência operacional, redução de tarefas manuais e erros operacionais, escalabilidade, isto é, capacidade de expandir as operações sem a necessidade proporcional de aumentar a equipe. Importante também: propicia tempo e foco para estratégias de crescimento e inovação.

Por fim, destaco que ganham também os consumidores. Afinal, quando os empreendedores utilizam um hub de automação e integração, os erros são substancialmente reduzidos e as entregas são agilizadas, o que permite uma melhor experiência de compra.