Tendências de OOH para ficarmos de olho até dezembro – e quem sabe 2025?

Ariog por Rodrigo Kallas, CEO da Kallas Mídia OOH

Como profissionais de comunicação, mais do que nosso trabalho bem feito, precisamos estar atentos – ao mercado, aos demais players, às inovações e, acima de tudo, ao público. A Advertising Week é o principal evento para os profissionais de marketing e publicidade alinhados com a tecnologia criativa. Neste ano, o tema do OOH ganhou mais espaço e revelou várias tendências do setor para 2024. Como um player dessa indústria, estamos sempre de olho e tentando replicar isso para o nosso contexto brasileiro.

Inteligência artificial generativa

A indústria OOH está passando por uma mudança notável por meio da adoção da IA, que simplifica a criação de experiências de marca envolventes, remodelando as interações dos consumidores com as campanhas.

Esta tecnologia não é apenas uma moda passageira e já está tornando a publicidade mais precisa, personalizada e eficiente.

A IA generativa pode automatizar o planejamento de campanhas, identificando os formatos e canais ideais para atingir o público desejado. Além disso, facilita a análise rápida dos dados disponíveis do consumidor, ajudando a construir modelos de movimentação.

A IA também pode impulsionar o Digital Out Of Home programático (pDOOH) por meio da hiper localização, adaptando mensagens a regiões específicas e respondendo em tempo real.

Atendemos clientes em todo o País e, em nossas andanças, pude constatar que, de Norte a Sul, em todas as cinco regiões, a resposta é unânime: a inteligência artificial veio para ficar.

OOH em todo o funil

A publicidade OOH está transcendendo o seu papel tradicional como impulsionador da popularidade da marca. Agora é uma opção dinâmica capaz de envolver os clientes em todo o funil de marketing. Isto se torna crucial, à medida que os KPIs das marcas continuam a aumentar e os clientes pedem que seus investimentos em OOH sejam medidos em resultados verdadeiros.

Experiências de marca

Em 2024, os clientes procuram experiências autênticas que vão além da publicidade digital tradicional, demonstrando o verdadeiro potencial do OOH, que oferece uma excelente oportunidade para as marcas acessarem uma ampla variedade de experiências e entretenimento que a mídia tem a oferecer.

Recentemente, inauguramos os primeiros fingers digitais do Brasil no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, priorizando justamente esse modelo de Brand Experience – e os feedbacks têm sido positivos.

Agenda ESG

A indústria OOH está mudando em resposta à crescente preocupação dos consumidores com a sustentabilidade. As marcas estão alinhando seus discursos com iniciativas ambientais, utilizando materiais ecológicos, iluminação LED e energia solar. A mistura de elementos ecológicos em campanhas OOH não só contribui para a preservação ambiental, mas também fortalece as ligações com consumidores que defendem cada vez mais valores sustentáveis.