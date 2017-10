O site Can You Run It serve para você testar online quais games seu computador pode rodar. Você escolhe um jogo na lista e ele testa a configuração do seu PC contra os requisitos mínimos e recomendados para o jogo. Caso o teste falhe em algum desses requisitos, o sistema faz recomendações de upgrades que seriam necessários para executar tal jogo. Para rodar os testes, é preciso aceitar a execução de um applet Java.