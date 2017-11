Para quem está pensando em montar um micro BBB – Bom, Bonito e Barato, sugiro começar pela placa-mãe PCWARE IPM31. O componente mais importante de um computador de mesa é a placa-mãe e o por sua vez o componente mais importante da placa-mãe é o chipset, que como o nome sugere, é o conjunto de chips responsável pelas características da placa-mãe. Esta placa é baseada no chipset G31, que não é o mais moderno e poderoso do mercado, mas permite o uso de vários tipos de processadores Intel, desde o Celeron até os modernos Core 2 Quad. É claro que existem opções no mercado mais sofisticadas, mas o preço desta placa-mãe é bastante razoável ficando na faixa de R$ 150/R$ 200. Além disso, a placa é fabricada no Brasil pela Digitron e conta com garantia e assistência técnica em todo território nacional. Para quem ainda não conhece, a Digitron é uma empresa nacional, com fábrica em Manaus e que produz placas da conhecida Gigabyte para o mercado brasileiro.

As principais especificações técnicas da placa são:

Processador suportados: quase todos os compatíveis com soquete LGA775 ou seja: Core™2 Quad, Core™2 Duo, Pentium® Dual Core™, Pentium D e Celeron®.

FSB: 1333/1066/800 MHz

Chipset: Northbridge Intel® G31, Southbridge Intel® ICH7

Formato: micro ATX: 244mm x 208mm

Slots de Expansão: 1 slot PCI Express x16, 1 slot PCI Express x1 e 2 slots PCI

Memórias: 2 slots DIMM, Dual-Channel DDR2 800/667/533 MHz

Conectores: 1 conector IDE Ultra DMA 100/66/33, 4 conectores SATA 3.0 Gb/s, 1 PS/2 para mouse, 1 PS/2 para teclado, 1 porta serial, 1 porta paralela, 1 VGA, 6 USB 2.0 (4 no painel traseiro e 2 conexões internas), conexão LAN RJ45

Placa de som: Áudio de Alta Definição com 6 canais Chip Realtek ALC662

Placa de vídeo: Vídeo integrado Intel® Graphics Media Accelerator 3100 (compatível com DirectX 9.0, até 256MB de memória de vídeo compartilhada).

Não pude fazer um teste mais detalhado da plataforma, mas a placa se saiu muito bem nos testes básicos. O desempenho é compatível com as placas baseadas no chipset G31 e não fica muito atrás do desempenho de placas com chipsets mais modernos e sofisticados. Não tenho do que reclamar do conjunto. Usuários mais exigentes podem sentir falta de um maior número de conexões, portas SATA com mais recursos (RAID, etc.), porém temos que levar em conta que esta placa não é destinada aos entusiastas e sim aos usuários “normais”. Com certeza é uma ótima opção para quem quer montar um bom micro gastando pouco.