in Dicas e tutoriais

by Helito Bijora

Ontem o suporte a extensões do Google Chrome atingiu a massa de usuários do navegador. A quarta versão do Chrome trouxe um dos recurso mais aguardado pelos usuários. Já são quase 2 mil contribuições na galeria oficial de extensões, a maior parte feita pela comunidade.

Apesar da grande quantidade de extensões disponíveis, nem todas valem a pena. Há muita coisa ruim, mal feita, ou sem grande utilidade. Mas também, com toda certeza, existem trabalhos excelentes e que você deve, no mínimo, conhecer. E é isso que tentaremos fazer agora: reunir aqui as melhores extensões para o Google Chrome. Vamos começar?

Bloqueador de anúncios, deixando as páginas visitadas mais limpas e leves. O filtro padrão remove a maioria das propagandas indesejadas e, caso alguma passe, você pode adicionar facilmente elementos a blacklist.

Nome auto-explicativo: Tratudor de texto bastante personalizável. Permite traduzir apenas trechos selecionados em uma simples pop-up ou páginas inteiras facilmente.

O primeiro e um dos melhores clientes do Twitter para o Chrome. Muito personalizável, suporta o retwit oficial, listas, função de encurtar URLs e tem notificações de replys e mensagens diretas. Apesar do Chrome Bird ser feito por um brasileiro, infelizmente o cliente está disponível apenas em inglês.

Permite encurtar URLs facilmente através de um único clique. Suporta a maioria dos serviços do mercado, como bit.ly, TinyURL, goo.gl, entre muitos outros.

Recarrega uma página automaticamente no tempo escolhido, variando de 5 segundos até 30 minutos.

Esse complemento detecta arquivos PDF, apresentações de PowerPoint (.ppt) e documentos do Word (.doc) na página e direciona os mesmos para o visualizar de documentos do Google. Isso dispensa a necessidade de um leitor de PDF e Office para visualizar um simples arquivo.

Como o nome já denuncia, é um verificador de novas mensagens para o email da Google. Oferece uma pequena e útil janela de pré-visualização de emails e permite várias personalizações.

Praticamente idêntico a extensão apresentada anteriormente, mas para o Google Reader, o leitor de feeds da Google.

Detecta feeds em sites e inscreve diretamente no Google Reader, em poucos cliques. Se você usa o Google Reader como leitor de feeds, essa extensão é a melhor opção.

Apesar da engine Webkit, usada pelo Chrome e outros navegadores, ser um exemplo a ser seguido em compatibilidade e padrões web, algumas páginas antigas podem não ser carregadas corretamente nele ou acontecer de um serviço só funcionar no Internet Explorer. O IE Tab Classic emula o motor Trident no Chrome, carregando páginas como se estivesse no navegador da Microsoft.

Conhecida extensão do Firefox que automatiza tarefas. Grava e executa repetida vezes o um mesmo trabalho.

Bloqueia a página aberta na guia selecionada. A extensão faz o usuário pensar uma segunda vez antes de recarregar, clicar em um link ou fechar a página. Útil quando se está fazendo um upload de um arquivo grande, por exemplo.

O nome já diz tudo: Permite redimensionar a janela do navegador em várias resoluções pre-definidas ou escolher uma própria. Útil para desenvolvedores testarem seus sites nas mais variadas resoluções.

Detecta feeds em sites, algo que o Chrome deveria fazer nativamente, e oferece atalhos para diversos serviços do gênero (Google Reader, iGoogle, My Yahoo, etc).

Rolagem suave para o Chrome. E só.

Sincroniza os seus favoritos. Apesar do Chrome já ter o recurso nativamente, o Xmarks é bem mais completo e permite a sincronia entre os navegadores mais populares do mercado (Firefox, Safari e Internet Explorer).

Bônus: Temas

Se você gosta de personalizar a interface do Chrome, há alguns temas disponíveis na galeria de extensões. A maioria não passa daquela poluição visual que já conhecemos da galaria de temas, entretanto, há dois temas que merecem destaque. Eles são simples variações de cores do tema padrão, nas cores verde e vermelho.

Concluindo

Diariamente são adicionadas dezenas de novos complementos que nos ajudam a aproveitar ao máximo, de forma cada vez mais fácil, o que a internet oferece de melhor. Isso foi só uma pequena amostra das melhores extensões para o Google Chrome. Obviamente cada usuário tem necessidades e gostos diferentes. Por isso, se você tem alguma extensão publicada na galeria ou conhece outra tão boa quanto as apresentadas nessa pequena lista, compartilhe conosco nos comentários.