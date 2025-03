Universal USB Installer coloca o Linux no pen drive

Com a quantidade de distribuições Linux existente hoje no mercado, é comum pintar aquela dúvida: qual delas é a melhor? Pois a resposta é uma só: não existe “a melhor”. Existe o melhor sistema para você e seu computador. E para encontra-lo, (in)felizmente, só testando.

E se você está nessa situação, o Universal USB Installer pode lhe ajudar muito. O pequeno utilitário permite “instalar” facilmente as distribuições mais conhecidas a partir do Windows no pen drive. A lista das distribuições suportadas é enorme e está disponível no site oficial, bem como o download, que é gratuito.

Mas qual a vantagem de usar um pen drive ao invés daquele CD bonitinho do Ubuntu, por exemplo? Aqui vão duas: Melhor desempenho na execução do sistema e possibilidade de usar/instalar a distribuição em um netbook ou PC sem um leitor de CD.

A utilização do programa é muito simples: Depois de selecionada a distribuição Linux que deseja testar, basta buscar pelo arquivo de imagem do sistema (.iso) e marcar a letra da unidade do pen drive a ser instalado. Note que, se você não possui o sistema, existe a opção para baixa-lo diretamente do site oficial.

O pen drive deve ser de, no mínimo, 1 GB de espaço e pode estar formatado (vazio) ou não. Caso não haja espaço suficiente, o programa oferece a opção de formatar o pen drive. Para isso, basta marcar a opção “Check this box if you want to format Drive X:\”.

Esperado alguns minutos até que a operação seja concluída, você já tem um “liveUSB” com alguma distribuição Linux instalada. Para inicia-la basta reiniciar o computador e prosseguir como se fosse um CD. Note que para isso sua placa-mãe deve possuir suporte a inicialização por dispositivos USB (em alguns casos é necessário alterar a configuração na BIOS).