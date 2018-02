O Starter certamente é a versão do Windows mais odiada pelos usuários. A proposta era de um sistema barato e leve para máquinas de baixo custo — consequentemente com um hardware modesto. Mas na prática não foi isso que aconteceu.

O Windows 7 Starter é um sistema bastante limitado se comparado com outras edições do 7 ou até mesmo a versões anteriores do Windows. Para se ter uma ideia, não é possível alterar nem o plano de fundo. Mas é claro que a comunidade não gosta de limitações, e já desenvolveu um aplicativo que permite mudar o wallpaper do sistema.

Nesta dica simples, vamos mostrar como instalar o Starter Background Changer e trocar o papel de parede no Windows 7 Starter.