Hoje em dia, usuários Windows – a grande maioria – não têm muita preocupação com o sistema de arquivos que usam. Diferentemente do Linux, que possui várias formas para formatar e alocar dados no disco rígido, o Windows possui predominantemente uma: o NTFS. Desde o Windows XP que a Microsoft incentiva o uso deste sistema de arquivos e deu certo. Porém, alguns dispositivos de armazenamento removível, como pendrives e cartões de memória, ainda são formatados usando o antigo sistema FAT32. Embora muitos usuários não tenham problema com ele, tal sistema de arquivos possui algumas limitações, sendo a principal delas a incapacidade de manipular arquivos maiores do que 4 GB. Além do mais, ele é mais lento até que o seu antecessor, o FAT16, pelo fato de usar clusters menores, de apenas 4 KB.

Se você está sofrendo com o seu pendrive ou HD externo por não poder manusear seus filmes em *.MKV ou ainda suas imagens *.ISO de jogos, ou mesmo está achando seu cartão de memória lento demais, você sempre tem a opção de converter o seu dispositivo FAT32 para NTFS. No entanto, esta manobra lhe obriga a mover todos os arquivos para um outro local, pois a conversão formata o “disco” e apaga todos os dados. Mas pode-se considerar sortudo por ser leitor do Guia do PC, pois hoje iremos lhe ensinar como fazer a conversão de FAT32 para NTFS de forma simples e de maneira que você não precise fazer backup dos seus arquivos ou, muito menos, perdê-los. Vamos lá?

Eu tenho aqui um pendrive formatado com o sistema FAT32, veja só:

01. – Primeiro, verifique qual a letra que foi atribuída à sua unidade de armazenamento removível. Faça isso apertando WinKey + E ou indo em “Meu Computador“. No meu caso, o pendrive está com a letra “J“.

02. – Com esta informação em mente, agora aperte Winkey + R, uma caixa de diálogo aparecerá no canto inferior esquerdo do seu monitor. Digite “cmd” (sem as aspas) e tecle Enter.

03. – A janela que surgiu se chama Prompt de Comando. Antes de formatarmos, vamos fazer uma verificação de segurança na unidade. Digite “chkdsk X: / f” (sem as aspas). Lembre-se que esse X corresponde a letra da sua unidade. Ou seja, se seu pendrive tiver a letra E, você troca o X por E. No meu caso, ficou assim: chkdsk j: /f. A checagem de disco irá iniciar em busca de erros e caso ele ache, os corrigirá.

04. – Terminada a checagem, vamos fazer a conversão propriamente dita. Digite: “Convert X: /FS:NTFS” (sem as aspas). Novamente, o X corresponde à letra da sua unidade. No meu caso eu troquei o X por J e ficou assim: Convert J: /FS:NTFS. Tecle Enter. Espere o utilitário terminar a conversão e pronto, seu pendrive ou HD externo já foi convertido para NTFS.

Obs.: Durante a conversão, pode ser que você veja a seguinte frase: Data error <cyclic redundancy check>. Não se preocupe, isso é normal.

Veja só agora o mesmo pendrive da screenshot anterior, mas desta vez com o sistema de arquivos diferentes:

Note que ele ainda ganhou alguns megabytes a mais! 😀