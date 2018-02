Se você usa alguma rede social, principalmente Facebook ou Twitter, já deve ter visto algumas fotos oriundas de um site chamado Instagram. O serviço virou febre entre os internautas e já angariou centenas de milhões de usuários. Se você acha bacana os efeitos aplicados em fotos do cotidiano e gostaria de começar a usar este serviço, na coluna Dicas para Iniciantes desta semana, o Guia do PC lhe ensinará o que é o Instagram, como podemos usá-lo, como aplicar os filtros e efeitos, compartilhar nas redes sociais e seguir pessoas. Preparado? Vamos lá!

O que é o Instagram?

O Instagram, na verdade, é uma rede social que serve para nós postarmos fotos. E como tal, podemos seguir outros membros e ser seguido por eles. As fotos que postamos, possuem a opção “Curtir” e “Comentar”, para que outros usuários digam o que acharam da imagem. A rede social foi criada em outubro de 2010 pela dupla Kevin Systrom e Yosyp Shvab. Inicialmente, ela era restrita apenas para usuários de iPhone, já que o aplicativo só era compatível com o sistema iOS, da Apple. Em abril de 2012, porém, foi lançado o aplicativo do Instagram para Android e, mais recentemente, o Facebook adquiriu o Instagram por 1 bilhão de dólares! Com isso, a quantidade de usuários da rede social cresceu exponencialmente. Ok, então, como você pode fazer parte desse clube?

Como se cadastrar no Instagram?

Diferentemente de outras redes sociais, o conteúdo compartilhado no Instagram só pode ser visualizado através de seu aplicativo para dispositivos móveis. Atualmente, ele está disponível para iOS e Android. Se você tem um smartphone equipado com um destes sistemas operacionais, pode fazer o download do app por um desses links:

Ao fazer o download do aplicativo, basta criar a sua conta rapidamente e pronto, você já estará apto a tirar fotos e compartilhá-las na rede social. Mas como deixá-la com aquele toque elegante e retrô que vemos na maioria delas?

Como usar o Instagram?

Obviamente, precisamos de uma foto para usar o Instagram. Podemos tirar uma foto diretamente do aplicativo, com a câmera do celular, ou então importar uma imagem que esteja na sua biblioteca de fotos. Após tirar a foto ou escolher uma imagem que esteja gravada no seu celular, temos de aplicar os devidos filtros e efeitos. Na imagem ao lado, podemos ver como é a interface de edição de foto do Instagram para iPhone. Abaixo da imagem, está localizado os filtros. Temos 18 filtros à nossa disposição, cada um deles alterando de uma forma diferente a imagem e dando um toque todo especial ao momento. Alguns filtros, deixam a imagem com cores mais fortes, outros tingem a foto de sépia, deixando amarelada, fazendo-a parecer que foi tirada há decadas. Temos também o famoso preto-e-branco, além de outros filtros.

O Instagram também disponibiliza alguns efeitos, como a possibilidade de “borrar” uma parte da imagem. Eu, particularmente, acho isso bem legal. Assim, podemos embaçar determinada parte da foto e dar destaque apenas a um objeto ou pessoa específica. Você pode fazer isso clicando na gota localizada na parte superior da janela, à direita. Podemos, ainda, rotacionar a imagem e aplicar uma moldura, que deixa o resultado final ainda mais bem apresentável.

Após deixar a foto do jeitinho que você achar melhor, basta clicar nesse “tick” verde na parte de baixo da tela. Além de compartilhar no Instagram, você pode ainda postar a imagem no Facebook, Twitter, Tumblr e outras redes sociais. Escreva uma descrição bacana e mostre quão bom fotógrafo você é para todo mundo! 😀

Outros recursos

Como mencionei no início desse texto, o Instagram é, na verdade, uma rede social. E como não podia deixar de ser, cada usuário tem o seu perfil, que mostra quantas fotos ele já compartilhou, quantos seguidores ele tem e quantas pessoas ele está seguindo. Além de todas as imagens que ele já postou anteriormente. Você pode seguir quantas pessoas quiser, e sempre que ela publicar alguma foto nova, ela aparecerá na sua timeline. Um macete bem interessante para se usar no Instagram é colocar tags na descrição da imagem. As tags vão permitir que outros usuários encontrem suas imagens por meio das buscas. Por exemplo, ao tirar uma foto do pôr do sol, use a tag #sunset. Assim, quando alguém quiser uma imagem bacana de pôr do sol, ele pode se deparar com a sua. Uma foto na praia, use a tag #beach. Foto com amigos, tag #friends, e assim por diante. Você pode colocar as tags em português também, mas poucas pessoas vão procurar.

Conclusão

O Instagram parece ser uma ideia boba à primeira vista, mas depois que você começa a participar, você se vicia e começa a pensar em fotos bacanas que pode tirar, em quais filtros deixariam ela ainda mais bonita, e começa a procurar incansavelmente pessoas para seguir. Muitas celebridades já aderiram a essa febre e também fazem parte da rede social. Se por acaso você quiser me seguir, basta procurar pelo usuário alencarf. Será um prazer ter você como meu seguidor. 🙂 Abaixo, algumas imagens que eu já publiquei por lá:

