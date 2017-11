Na coluna Dicas para Linux dessa quarta-feira será mostrado como consertar o bug do driver de vídeo proprietário do Ubuntu 12.10, que impede que o gerenciador de janelas funcione corretamente ou mesmo que o driver Nvidia ou ATI/AMD faça seu trabalho.

É, sei o que está pensando. É o mesmo bug falado na análise do Ubuntu 12.10, há meses atrás. Não seria uma dica que já não serve? Não, ela serve. Acredite, a Canonical deixou o Ubuntu como estava e descobri isso da pior forma possível.

História pessoal

Há poucos dias tive problemas com meu computador. Ele simplesmente não funcionava na maior parte do tempo e quando ligava, travava quando ia usá-lo. As travadas que acontecia tanto usando o Windows 7 quanto o Ubuntu 12.04 LTS foram suficientes para corromper o disco rígido do PC (e para atrasar a confecção da coluna Dicas para Linux). Precisei desmontá-lo para descobrir o que estava acontecendo. Não achei o problema, mas ele desapareceu do nada (melhor assim, pois dinheiro está curto).

Aproveitei para comprar o Windows 8 e instalá-lo. O sistema é obeso como um viciado em fast food, ocupando rapidamente 100GB, mas gostei muito (muito mesmo!). Na outra parte do HD o sistema escolhido foi o Ubuntu, mas deixei a estável versão 12.04 LTS para aventurar-me na mais recente, a 12.10.

Para minha surpresa, após a instalação o velho problema do driver proprietário da Nvidia, usado por mim, continuava. Não adiantou abrir o gerenciador de atualizações para ver se o problema sumia. A Canonical não moveu um dedo para arrumar o grave bug.

Fazendo uma rápida pesquisa pela internet percebi que muita gente enfrenta o problema. O pior é que muitos são leigos, não sabendo o que fazer. Muitos ainda penam para fazer o sistema Linux funcionar quando pretende-se usar o bendito driver proprietário, que tem um desempenho muito melhor do que o driver de código aberto. Podem ter certeza que muitos desistiram de usar o Ubuntu e nunca mais voltarão.

Consertando o bug

Se você está passando pelo mesmo problema, deixar tudo funcionando perfeitamente é simples. Você terá que usar o Terminal, mas não se assuste. É possível usar algum aplicativo gráfico para fazer o que tem que ser feito, mas com o Terminal tudo ficar mais simples e rápido.

Nvidia

Ainda com driver de código aberto

Se estiver ainda com driver de código aberto Nouveau, que é usado por padrão no Ubuntu, o problema ainda não surgiu. Para não ocorrer o problema quando for instalar o driver proprietário, instale o linux-source e o linux-headers-generic. Pode ser instalado pela Central de Programas, mas também pelo Terminal, digitando:

sudo apt-get update && sudo apt-get install linux-source linux-headers-generic

Nota importante: caso nunca tenha usado o Terminal, ele irá pedir a senha. Quando estiver digitando perceba que nada aparecerá, nem mesmo asteriscos. É normal. É uma característica de segurança.

Agora instale o driver proprietário. Clique no menu de configuração (perto do relógio), em “Configurações do sistema…”, “Canais de software”. Selecione a aba “Drivers adicionais” e escolha o driver proprietário adequado.

Com o bug acontecendo

Se já estiver passando pelo problema, a opção mais fácil é usar o Terminal. Aperte “Ctrl + Alt + T” para abri-lo. Após, você terá que desinstalar o driver proprietário, o nvidia-current, nvidia-experimental-304 ou nvidia-experimental-310. Digite no Terminal:

sudo apt-get purge nome_do_driver_instalado

Depois:

sudo apt-get update && sudo apt-get install linux-source linux-headers-generic

Agora volte a instalar o driver proprietário.

ATI/AMD

Tenho um netbook que usa o driver ATI/AMD sem problemas, mas muitos também tiveram problemas com ele. O esquema para arrumar é o mesmo do primeiro passo da Nvidia, caso não tenha instalado ainda.

Se já tiver ocorrido, aperte “Ctrl + Alt + T” para abrir o Terminal e exclua o fglrx ou fglrx-updates, dependendo de qual instalou:

sudo apt-get purge fglrx

Depois:

sudo apt-get update && sudo apt-get install linux-source linux-headers-generic

Agora volte a instalar o driver proprietário, como mostrado mais acima.

Considerações finais

Infelizmente a Canonical, como já falei, não se importou em arrumar um bug que afeta muitas pessoas. O time de contribuidores, também, parece ter certeza que o problema foi corrigido e finge não existir imbróglio. Não sei se é proposital, como acontece com o bug que afeta o driver wireless Atheros AR 9285, onde a equipe do Ubuntu cria tanta burocracia para reportar um bug, tanto formalismo, cria tantas condições, que muitos acabam desistindo de reportar o problema, fazendo com que tudo fique artificialmente resolvido, mas o time Ubuntu acaba prejudicando a própria popularização do sistema. Quantas pessoas leigas não devem ter desistido de instalar o sistema operacional?

Espero que a versão 13.04, que logo estará disponível, seja tratada com cuidado. Ninguém quer ver um dos melhores sistemas operacionais do mercado, e que vai equipar o Steam Box, patinar por descuido ou prepotência dos responsáveis pelo Ubuntu, não é mesmo?

Esta foi a nossa coluna Dicas para Linux desta semana.

