Os desenvolvedores do KDE, um dos ambientes gráficos mais usados do mundo Linux, lançaram sua mais recente versão, a 4.10. Entre as novidades estão melhorias no Plasma Workspace, a área de trabalho do ambiente; no KWin, gerenciador de janelas do KDE; nos aplicativos padrão; no Dolphin, gerenciador de arquivos; correção de mais de 200 bugs; acréscimo de um menu global, no estilo do Unity, do Ubuntu; e outras melhorias. E você pode instalar o KDE 4.10, a mais nova versão, na sua distribuição da família Ubuntu 12.04 e 12.10, além dos derivados como Mint, sem precisar esperar chegar aos repositórios oficiais do sistema.

Instalação

A instalação é simples. Vamos pegar como referência o Ubuntu, pois é o sistema GNU/Linux mais usado, mas a mesma lógica vale para outros sistemas derivados, como Kubuntu e Mint.

Primeiro é preciso adicionar o repositório PPA do time Kubuntu. Vá em “Configurações do sistema”, a partir do menu perto do relógio, e em “Canais de software”. Na aba “Outros programas”, adicione o repositório:

ppa:kubuntu-ppa/backports

Para atualizar o índice de repositórios é preciso abrir o “Atualizador de programas”. No Ubuntu basta procurá-lo no campo de pesquisa do menu Unity.

Se já tiver instalar alguma versão do ambiente gráfico KDE, vai aparecer a atualização. Senão, basta procurá-lo na Central de Programas pelo nome de “kubuntu-desktop“.

Contudo, o método mais simples, amigável e rápido é pelo Terminal. Abra-o e digite (ou copie e cole usando o botão direito do mouse):

sudo add-apt-repository ppa:kubuntu-ppa/backports -y && sudo apt-get update

Depois:

sudo apt-get install kubuntu-desktop -y

Se tiver usando o Kubuntu, use no lugar do comando acima o:

sudo apt-get dist-upgrade

Caso esteja em inglês, baixe pela Central de Programas o pacote de tradução chamado:

kde-l10n-ptbr

Ou instale via Terminal digitando:

sudo apt-get install kde-l10n-ptbr

Agora é só mudar o ambiente na tela de login ou reiniciar para curtir o novo KDE 4.10. E depois que começar a usar tenho certeza que você considerará um dos melhores ambientes de todos os sistemas operacionais existentes. Não é verdade?

