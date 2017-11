Uma das novidades que a Microsoft introduziu no Windows Vista foi o Índice de Experiência do Windows. Esse índice é uma forma do usuário conhecer o desempenho dos componentes mais importantes de seu computador, tais como CPU, memória, disco etc. Ele varia de 1.o até 7.9, sendo uma forma simples de comparar o desempenho de máquinas diferentes.

Para saber o Índice de Experiência do Windows de seu micro, basta entrar no Windows Explorer, clicar com o botão direito do mouse em Computador e escolher Propriedades. Vai aparecer uma tela como a mostrada a seguir:

Notem que, neste exemplo, o índice de experiência do Windows é de 5,6. O índice é sempre o menor valor entre os testes efetuados em CPU, memória, disco etc. Porém, se você está usando o Windows 8.1, e tenta saber qual o Índice de Experiência do Windows, se depara com uma janela parecida com essa:

Ou seja, a Microsoft removeu o Índice no Windows 8.1! A razão para isso é desconhecida, e a coisa fica mais estranha ainda quando sabemos que o Índice de Experiência do Windows continua a existir (só que fica “escondido”.

Para descobrir o Índice de Experiência do Windows na versão 8.1, faça o seguinte:

Baixe o Winaero WEI tool.

Descompacte e execute o programa.

Vejam o resultado da minha máquina virtual de testes:

Notem que o Índice de Experiência do Windows em sua versão para Windows 8.1 tem valores superiores a 7.9. Na realidade, o índice pode chegar a 9.9.

E aí, estão usando o Windows 8.1? O que acham dele? Qual o Índice de Experiência do Windows em sua máquina rodando Windows 8.1? Vamos fazer uma pequena enquete aqui no Guia! Grande abraço para todos!