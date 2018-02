Os computadores já fazem parte de nossas vidas – uma parte muito importante. O computador se tornou algo tão popular que quase todas as casas possuem um PC. No entanto, assim como todas as máquinas, o computador precisa de manutenções frequentes, talvez trocando um periférico ou apenas dando uma limpeza nos contatos. Mas, mesmo quando cuidando bem de nosso computador, vai chegar um momento que será preciso trocá-lo. Como você pode saber se já está na hora de comprar um computador novo? Vamos mostrar cinco dicas que vão-lhe ajudar no momento da decisão!

Quando o computador fica lento demais

O computador foi criado para tornar a nossa vida mais fácil e produtiva. Mas, o que acontece muitas vezes é o PC é responsável por uma parcela do nosso stress. Uma pesquisa mostrou que pessoas estressadas com o computador adquirem maus hábitos como, gritar com o computador, bater o mouse na mesa e etc. Assim querido leitor, se você passa vários minutos esperando seu computador responder a um comando, chegou a hora da troca. O computador deve ser motivo de alegria para você, não de stress.

Esta sempre viajando?

Bem, se você está sempre viajando, não vai querer ter mais uma mala apenas para levar seu Desktop para onde for. Isso seria muito estranho. Para você que tem uma vida assim e precisa esta sempre usando um computador, o ideal para você é um notebook. Então esta esperando o que para fazer a troca? Esse tipo de computador dá ao usuário uma maior liberdade. Muitos têm a capacidade de aguentar várias horas longe de uma tomada!

O computador é mais do técnico do que seu?

Se o seu computador passa mais tempo na manutenção do que na sua casa, resolvendo os seus problemas, então pense bem se esta valendo o investimento nesse PC. Computadores com mais de três anos têm maior probabilidade de dar problemas. Possuem maiores brechas de segurança e gastam mais energia.

Sistema Operacional Antigo

Como muitos de vocês já devem está sabendo, em Abril desse ano a Microsoft não dará mais suporte ao Windows XP. Isso indica que não haverá mais patches (reparos) de segurança. Também não haverá mais suporte técnico por parte da Microsoft. Se o seu computador está nessa lista, de sistemas operacionais antigos, veja se esta nas suas condições a trocar do PC. Isso lhe garantirá mais segurança e uma nova experiencia ao utilizar seu computador, além de se manter atualizado!

Seu PC mais parece uma peça de museu?

Já existem diversos computadores com interfaces de toques, os recursos de reconhecimento de voz e gestos em breve serão uma realidade no mercado. Quem tem uma máquina com mais de quatro anos, está preso a uma interface antiga, programas e sistema antigos. Assim se você deseja ter uma nova experiencia e entrar para o mundo mais atualizado precisa colocar o computador em dia!

Vou trocar meu PC, qual devo comprar?

Agora que você já viu cinco dicas que mostram se esta na hora de trocar de computador, deve esta se perguntando: Como posso escolher um bom computador? Uma boa resposta é: compre o melhor computador que seu dinheiro permitir. Existem computadores a venda na OLX que, com uma boa pesquisa, valem o investimento, além de economizar dinheiro com um produto seminovo ou novo. Como falamos no início, os computadores são parte importante de nossa vida. Assim, se você investir num bom computador, com certeza será retribuído com um bom funcionamento e economia nas manutenções.

