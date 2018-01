Nós, que gostamos de está sempre navegando na internet, vez por outra nos cadastramos em algumas listas de emails. Geralmente isso acontece porque, no momento realmente queremos receber informações daquela empresa ou site. No entanto, com o passar do tempo, pode ser que receber esses emails se torne mais um incomodo para nós do que uma informação útil. O que acontece também e que, alguns sites que cadastramos nosso email para receber sua newsletter vende as informações de seus usuários(nome, email e etc.) para outros sites ou empresas. Assim, não raro, passamos a receber emails indesejados a toda hora, lotando nossa caixa de entrada e atrasando nosso dia.

Hoje nós iremos lhe mostrar como cancelar sua inscrição nessas listas de emails indesejados de uma forma simples e rápida. Também mostraremos como organizar melhor o recebimento das assinaturas que você deseja receber. Preparados? Então vamos começar!

1º passo: Acesse o site unroll.me. Esse site irá nos ajudar a cancelar nossa inscrição em listas de emails que não queremos receber mais.

2º passo: Ao acessar o site, você verá um botão grande na cor verde chamado “Get Started Now”. Clique nele para começarmos.

3º passo: Depois que clicar nesse botão, coloque seu email no campo “Email”. Não esqueça de marcar a caixinha abaixo para concordar com os termos do site. Depois disso aperte em “CONTINUE”.

4º passo: Após isso, vai ser pedido para você escolher o provedor do seu email, por exemplo, Gmail, Outlook, Yahoo, Hotmail ou outro. Depois disso o unroll.me pedirá permissão para acessar seu email. Não se preocupe o sistema é seguro. Depois o unroll.me fará uma pesquisa nos seus emails para verificar em quais listas ou assinaturas você está cadastrado.

5º passo: Depois que a pesquisa terminar aperte o botão abaixo”NEXT STEP”. Agora você verá uma lista com todas os sites em que o seu email esta cadastrado para receber notícias, novidades e etc. Nessa tela existem alguns detalhes muito interessantes…

… que serão muito úteis para nós. Em primeiro lugar podemos ver três abas: “Rollup”, “Unsubscribe” e “Inbox”. Notamos que, na imagem acima, existem 98 assinaturas na Inbox, ou seja, que caem direto na caixa de entrada. Todas as suas assinaturas são listadas em ordem alfabética logo abaixo.

Será nesse momento que você irá organizar suas assinaturas. Você tem duas opções ao lado de cada assinatura: “Add to rollup” e “Unsubscribe”. Vamos entender. Os emails das assinaturas que você deseja que caiam direto na sua caixa de entrada, você deixa na “Inbox”. Aquelas assinaturas que você não deseja receber mais, basta aperta o botão “Unsubscribe” ao lado dessa assinatura.

Agora vamos entender a opção “Rollup”. Essa opção pega os emails que você deseja receber na sua caixa de entrada e entrega a você todos juntos em um só email no período do dia que você desejar. Então, se você não quer cancelar sua assinatura de determinado site, embora essa assinatura não seja tão importante para cair direto na caixa de entrada no momento que é enviado, então selecione a opção “Add to rollup”. Todos os emails dentro da aba “Rollup” irão ser entregues todos juntos a você no período do dia que você desejar (para configurar as opções de recebimento, basta acessar a opção “Settings” da sua conta no unroll.me).

Pronto! Você acaba de organizar suas assinaturas, cancelando as indesejadas e tornando seu email um local mais limpo e agradável.

Espero que tenham gostado da dica! Se tiverem alguma dúvida, não deixe de expressá-la nos comentários. Também compartilhe com seus amigos clicando nos botões abaixo. Até a próxima!