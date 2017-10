Se você tem um PC Desktop, provavelmente se conecta com a Internet ou com sua rede local por meio de cabos. Seja para diminuir a quantidade de fios atrás do computador ou simplesmente para receber o sinal de Internet do vizinho de maneira mais fácil, a adição de um adaptador Wi-Fi em um PC Desktop muitas vezes é levada em consideração. Mas qual a melhor maneira de fazer isso?

Os Desktops geralmente não vêm com um receptor Wi-Fi integrado na placa-mãe, principalmente os mais antigos. Sendo assim, é necessário obter um adaptador Wi-Fi. Você tem algumas opções: adaptador Wi-Fi USB, PCI-E ou uma placa-mãe com Wi-Fi integrada (Wi-Fi Built-in). Mas qual dessas opções você deve comprar? Bem, isso vai depender da sua necessidade. Vamos analisar cada uma delas, mostrando qual as vantagens e desvantagens de cada uma. No final, você será capaz de determinar qual opção será melhor para você. Vamos lá!

O mais conveniente: Adaptador Wi-Fi USB

Você já teve a oportunidade de conectar um Pen Drive na porta USB de um computador? Provavelmente sim. Então você deve ter notado como é simples e rápido o uso de dispositivos USB. Basta conectar e usar. Isso se chama plug-and-play. O adaptador Wi-Fi funciona da mesma maneira que um Pen Drive, bastando apenas conecta-lo a porta USB. Por isso essa opção é a mais conveniente e fácil.

Vantagens

A conveniência do plug-and-play lhe dá a possibilidade de remover o adaptador a qualquer momento. Poderá usa-lo em outro computador caso necessário.

Por ser um dispositivo USB ele não está confinado na parte de trás do computador. Você poderá conectá-lo em qualquer porta USB. Poderá até mesmo obter um hub USB e conectar o adaptador Wi-Fi nele. Alguns hubs tem cabos extensos que possibilitam usar o adaptador longe do PC e mais perto do roteador Wi-Fi.

Desvantagens

A única desvantagem do adaptador Wi-Fi USB é que se o seu computador está configurado para suspender as atividades depois de um tempo, pode ser que o adaptador também pare de funcionar. Assim, se você estiver fazendo um download que vai demorar a noite toda, desabilite a suspensão do seu computador. Poderá fazer nas opções de energia. No entanto, não são todos os adaptadores que têm essa limitação.

A melhor conectividade: Placa Wi-Fi PCI-E

Adaptadores USB oferecem o mesmo tipo de conectividade que você irá encontrar em placas-mãe com Wi-Fi integrada, a mesmo que você use o truque de usar um hub USB para levar seu adaptador USB para mais perto do roteador, como mencionado acima. Para uma conexão mais estável, com melhor qualidade de recepção em maiores distâncias e um melhor rendimento, a placa Wi-Fi PCI-E é a melhor. Claro, essa escolha vai depender da sua necessidade. Talvez para usuários comuns essa não seja a melhor opção, mas para usuários ou empresas que necessitam de alta qualidade de sinal, essa opção é a ideal.

Vantagens

O maior benefício da placa Wi-Fi PCI-E é que você terá uma melhor multiplexação espacial. Não entendeu? Falando de maneira simples: se a sua placa tem o mesmo número de antenas que o roteador, sua conexão será muito melhor.

Se você já está usando todas as portas USB do seu computador, a placa é uma solução.

Desvantagens

É ridículo querer comparar a conveniência de um adaptador USB com uma placa PCI-E.

Não existem muitas placas PCI-E 801.11ac e o seu custo é muito maior que os adaptadores USB 802.11ac.

Para você que está atualizando o hardware do seu PC: Placa-mãe com Wi-Fi integrada

Se você está pensando em trocar de computador ou trocar apenas de placa-mãe, faz mais sentido comprar uma com Wi-Fi integrada do que adquirir uma das opções acima. Em alguns casos a atualização da placa-mãe pode até ser a melhor opção, financeiramente falando.

Vantagens

Você não precisará ocupar portas USB ou entradas PCI-E para ter acesso a rede Wi-Fi.

Desvantagens

Essa opção não tem nenhuma desvantagem em relação as opções anteriores.

Conclusão

Agora você poderá decidir qual das opções acima mais de adequa a sua necessidade. Quando você for comprar o dispositivo que escolher, leve algumas coisas em consideração:

Compre um adaptador que tem a velocidade certa para sua rede (por exemplo, um adaptador com Wireless N em vez de Wireless G)

Poderá escolher um adaptador 802.11ac que oferece uma conexão mais rápida.

E aí qual das opções acima você escolheria?