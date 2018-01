Usar atalhos do teclado pode aumentar significativamente sua produtividade, reduz o esforço repetitivo e ajuda você a se manter concentrado no que está fazendo. Por exemplo, selecionar uma área do texto e aperta as teclas CTRL + C é muito mais rápido que tirar a mão do teclado, procurar o mouse, aperta o botão direito do mouse e escolher a opção copiar, para copiar o texto. Assim vamos ver os 10 atalhos que todos deveriam memorizar e usar no seu dia a dia.

1 – Ctrl + C ou Ctrl + Insert

Talvez o Ctrl + C seja o atalho mais usado na computação. Os atalhos acima fazem a exatamente a mesma coisa: copiam o texto ou o arquivo selecionado.

2 – Ctrl + V ou Shift + Insert

O Ctrl + V é casado com o Ctrl + C. Sempre andam juntos. Isso acontece porque, a medida que o Ctrl + C copia o Ctrl + V cola. Faça o teste você mesmo, copie o texto abaixo e depois cole num bloco de notas usando um dos atalhos acima:

– Oba! Aprendi os meus primeiros atalhos no Windows! –

3 – Ctrl + Z e Ctrl + Y

O primeiro atalho, o Ctrl + Z, tem a função de desfazer a ação anterior. Por exemplo, se você conseguiu copiar e colar o texto acima num bloco de notas, vá novamente até ele novamente e utilize o atalho Ctrl + Z. Você perceberá que o comando irá desfazer a ação anterior, no caso, colar o texto. Assim o texto desaparecerá. Em muitos casos é possível usar o atalho Ctrl + Z várias vezes, para voltar várias etapas de ações ou comandos.

Já o atalho Ctrl + Y tem a função de refazer o que o Ctrl + Z desfez.

4 – Ctrl + F

O atalho Ctrl + F tem a função de pesquisa. Na grande maioria dos programas, incluindo o navegador pelo qual está lendo essa matéria, suporta esse atalho. Faça o teste! Aperte agora mesmo as teclas Ctrl + F e digite qualquer letra ou palavra. O navegador fará uma busca na página.

5 – Alt + Tab ou Ctrl + Tab

O atalho Alt + Tab tem a função de alternar entre as janelas e programas abertos no Windows. Isso agiliza muito o trabalho quando você está usando dois ou mais programas ou janelas.

Já o atalho Ctrl + Tab tem uma função semelhante. Ele alterna em as abas. Os navegadores atuais trabalham com abas. Faça o teste! Abra mais duas abas no seu navegador. Agora aperte as teclas Ctrl + Tab.

Dicas

Poderá também mover as janelas e abas para trás. Para isso adicione a tecla Shift aos atalhos. Ficaria assim: Alt + Shift + Tab ou Ctrl + Shif + Tab.

aos atalhos. Ficaria assim: ou No Windows Vista e Windows 7 os usuários poderão usar o atalho Windows + Tab para alternar entre as janelas e programas abertos.

6 – Ctrl + Backspace e Ctrl + Seta Esquerda ou Direita

O atalho Ctrl +Backspace tem a função de apagar uma palavra inteira, em vez de apenas um caractere por vez.

O atalho Ctrl + Seta para esquerda ou direita tem a função de movimentar o curso pelas palavras. Assim ao invés de ficar pressionando a Seta para esquerda ou direita até chegarmos no ponto desejado, seguramos o Ctrl junto e agilizamos o nosso trabalho. Se você quiser selecionar as palavras pelas quais o curso está passando, basta pressionar o Shift junto. O atalho, nesse caso, ficaria assim: Ctrl + Shift + Seta para Esquerda ou Direita.

7 – Ctrl + S

O atalho Ctrl + S tem a função de salvar. Então lembre-se, sempre que estiver trabalhando com algo importante, use constantemente este atalho.

8 – Ctrl + Home ou Ctrl + End

Os atalhos Ctrl + Home e Ctrl + End tem a função de mover o cursor até o inicio do documento e mover o cursor até o final do documento respectivamente. Faça o teste! Use esses atalho aqui na página do Guia do PC e veja o que acontece.

9 – Ctrl + P

O atalho Ctrl + P tem a função de abrir uma pré-visualização de impressão. Faça o teste! Pressione agora as teclas Ctrl + P e veja como ficaria essa matéria impressa. Poderá imprimi-la e distribuir aos seus amigos e familiares.

10 – Page Up, barra de espaço, e Page Down

As teclas Page Up e Page Down têm a função de mover a página para cima e para baixo respectivamente. A barra de espaço também pode ser utilizada para mover a página para baixo.

Dica

Se você utiliza a barra de espaço para mover as páginas para baixo, experimente adicionar o botão Shift ao comando.

Conclusão

De fato, a utilização dos atalhos do teclado economizam muito o nosso tempo e, respectivamente, nosso dinheiro. Procure utilizar sempre esses atalhos. No começo pode ser difícil, mas com o tempo, você acaba se acostumando e não consegue mais viver sem eles! Compartilhem com seus amigos essa ótima dica do Guia do PC!