O Microsoft Office é, de acordo com a Wikipedia, uma suíte de aplicativos para escritório que contém programas como processador de texto, planilha de cálculo, banco de dados, apresentação gráfica e gerenciador de tarefas, de e-mails e contatos. Essa suíte não é gratuita, a versão Office Professional 2013 está custando R$ 1.179,00.

Fica claro então que, o Microsoft Office é uma das grandes árvores de dinheiro da Microsoft. No entanto, existe algumas maneiras de fazer uso do Microsoft Office gratuitamente, nem que seja por alguns meses.

A Microsft oferece um mês totalmente gratuito para a avaliação do Office 365 Home. No momento de fazer o download será necessário você fornecer suas informações de cobrança. Para você não ser cobrado, terá que cancelar a assinatura antes que o período de teste termine. Se não fizer isso a Microsoft lhe cobrará mensalmente o valor de R$ 21,00.

A Microsoft também oferece um teste gratuito de 60 dias para o Office Professional Plus 2013. Diferente do período de avaliação do Office 365 Home, essa versão não requer que você forneça suas informações de cobrança para fazer o download.

Depois que você clicar no botão “Comece agora mesmo”, lhe será pedido para fazer login na sua conta da Microsoft. Depois disso lhe será fornecido um link para download e uma chave do produto. O arquivo do download é um .IMG. Esse formado de arquivo não é muito conhecido, mas não se preocupe.

Para instalar o Microsoft Office Professional Plus 2013 instale o programa 7-Zip ou qualquer outro software de descompressão. Clique com o botão direito do mouse no arquivo .IMG baixado e clique em extrair. Depois disso basta instalar o Office clicado no arquivo setup.exe.

O serviço online do Microsoft Office é completamente gratuito. Essa versão nada mais é do que uma versão web do Office que já conhecemos. O Office Online funciona com seus arquivos armazenados no OneDrive. Apesar de ter funções limitadas, isso não atrapalha em nada a grande maioria dos usuários, que usam o básico do programa. O serviço também tem uma excelente compatibilidade com vários formatos de arquivos.

Inicialmente o Office Mobile era gratuito apenas para o Windows Phone. Os usuário do iPhone e Android que quisessem usar o aplicativo deveriam ter uma assinatura do Office 365. Mas agora, o Office Mobile está de graça também para os usuário do iPhone e Android! Assim como o Office Online o Office Mobile trabalha com seus arquivos armazenados no OneDrive.

Para aqueles que usam iPad, no entanto, devem ter uma assinatura do Office 365.

O OneNote agora está de graça para todos! O serviço de anotações da Microsoft pode ser instalado no Mac, Windows 8, na web, iPhone, iPad, Android e Windows Phone. Esse serviço é apenas de anotações. Você não conseguirá editar seus arquivos do Word, fazer planilhas e etc.

Outras opções

Apesar dos serviços da Microsoft serem muito bons, eles não são os únicos. Existem outras opções gratuitas como: