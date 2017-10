in Dicas e tutoriais

by Felipe Falcão

O Windows 7 e o 8 criam uma partição especial chamada “System Reserved” quando o sistema é instalado num disco limpo. O Windows não atribui uma letra para essa partição. Por isso, só possível visualiza-la por meio do Gerenciador de Disco do Windows ou alguma outra ferramenta semelhante.

A partição “System Reserved” foi introduzida no Windows 7 então, versões anteriores não possuirão essa partição.

Para que serve a partição System Reserved ou Reservada pelo Sistema?

Essa partição tem duas funções principais:

Gerenciamento de boot e de dados de configuração de inicialização; Armazenar arquivos de inicialização que foram criptografados com o BitLocker Drive Encryption.

Essa partição é essencial se você quiser usar a criptografia de unidade BitLocker. Essas funções não podem funcionar sem a partição reservada pelo sistema. Arquivos de inicialização importantes também são armazenados aqui. Essa última função é padrão e pode ser mudada para uma partição de sua escolha.

Quando o Windows cria essa partição?

A partição reservada pelo sistema consome apenas 100MB de espaço no Windows 7 e 350MB no Windows 8. Ela é criada durante o processo de instalação do Windows, quando você particionar seus discos.

Quando você usa o gerenciador de partição gráfica do Windows notamos que existe um espaço não alocado. Quando você criar a partição o Windows enviará uma mensagem pedindo-lhe para criar partições adicionais para os arquivos do sistema.

É possível excluir essa partição?

Sim é possível! Existem muitos tutorias na Internet ensinando como excluir essa partição. Nós não entraremos nesse assunto por alguns motivos:

O espaço ganho é pouquíssimo para o trabalho de exclusão; A partição é essencial para algumas funções importantes, como a criptografia de unidades; A maioria das pessoas nunca irá se dar conta desse espaço reservado.

Mas, como existe gente de todos os tipos nesse mundo, iremos fazer um tutorial ensinado a excluir essa partição futuramente.