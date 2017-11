in Dicas e tutoriais

by Felipe Falcão

Com tantas variações de Malwares que assombram os usuários, alguns cuidados básicos podem e devem ser tomados antes que você tenha o sistema comprometido, ou pior ainda, perca os seus dados com uma infecção como o Ransomware, que literalmente sequestra os seus dados e pede resgate.

Listaremos alguns cuidados básicos que devem ser tomados no sistema operacional Windows, utilizado pela maioria dos usuários de computadores e notebooks, maior alvo dos bandidos virtuais, confira!

Utilizar softwares de segurança instalados e atualizados

O básico começa por manter um bom antivírus instalado e atualizado no seu equipamento, se possível uma suite paga de proteção que oferece ótimos níveis de segurança e o custo atualmente é muito baixo.

O próprio Windows já vem com um Firewall configurado, é importante mantê-lo ativo. Ele toma a maioria das decisões de forma automática, sem perguntas ao usuário, se você tem um nível um pouco mais avançado pode optar por um Firewall mais avançado, o Comodo é uma ótima opção.

É recomendável utilizar um anti-malware para reforçar a segurança, o MalwareBytes é uma excelente opção gratuita, como grande vantagem a versão paga oferece proteção em tempo real.

Não utilizar uma conta com privilégios de Administrador

Essa é uma dica muito eficiente, gratuita, mas por muitas vezes deixada de lado. Por padrão se você tem uma única conta no Windows ele será um conta de Administrador, capaz de efetuar qualquer alteração no equipamento.

O ideal pensando em segurança é que você proteja a conta de Administrador com uma senha forte e utilize uma conta comum para operar o sistema e navegar na internet, mesmo no equipamento onde só você faça uso.

Se por acaso você cometer algum deslize, clicar em algum link por engano, ou acessar um site malicioso por exemplo, a chance de você infectar o sistema utilizando uma conta padrão é muito menor.

Manter atualizado o Windows e programas

Correções de bugs e brechas de segurança são lançadas com frequência pela Microsoft, por isso manter o Windows sempre atualizado é muito importante para a segurança do sistema.

O mesmo vale para programas e plugins como o Flash Player, Java, entre outros. Bandidos virtuais podem utilizar brechas abertas por eles para infectar o equipamento. Por isso faça a verificação regularmente e se possível utilize o recurso de verificação automática de atualizações.

Cuidado com dispositivos externos

Um simples Pen Drive, HD Externo ou até mesmo um cartão de memória podem ser uma porta de entrada de Malwares no sistema, pois esses dispositivos acabam rodando em vários equipamentos diferentes e alguns deles não muito confiável.

É importante manter instalado no sistema um software como o Panda USB Vaccine que evita que ao ser conectado esses dispositivos executem ações de forma automática (Autorun).

Backup sempre atualizado

Essa é uma dica para a segurança das suas informações, independente de todas as medidas de segurança adotadas, faça sempre backups regulares dos seus dados. Se tudo falhar, o sistema for infectado e por acaso perder o acesso aos dados, você deve ter em separado uma cópia de segurança para restaurar tudo com calma, depois de consertar o problema.

Com colaboração: Denilson Marcos