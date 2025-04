Hoje, as mídias sociais são fundamentais para a nossa vida. Todos passamos, nos nossos computadores e smartphones, muito tempo navegando pelo mundo dessas redes. Aos poucos e poucos, as redes sociais começam a tornar-se uma parte fundamental das nossas vidas. Nelas, nos refugiamos em momentos de lazer ou para divulgar eventos, projetos ou ideias. Nelas, nos informamos sobre a atualidade do país e do mundo ou descobrimos os meandros artísticos que mais nos encantam. Nelas, interagimos com conhecidos e desconhecidos, fomentamos relacionamentos e conhecemos novas oportunidades de trabalho.

Viver sem entrar nas dinâmicas das redes sociais, em pleno século XXI, significa estar de fora em muitos aspectos da vida quotidiana e, por isso mesmo, é raro quem se isole e se esconda deste tipo de plataforma.

Se você faz parte da maioria e gosta de usar as redes sociais, é natural que tenha várias destas redes. Facebook, Twitter, Snapchat, Youtube e Instagram são alguns dos espaços mais conhecidos, onde as pessoas constroem as suas dinâmicas e interações.

O Instagram, em particular, tem vindo a ganhar um grande destaque. Instagramers, influencers, empreendedores e pessoas com ideias novas têm começado a fazer desta rede uma verdadeira plataforma para promover estilos de vida, ideologias, práticas, eventos e costumes.

Hoje, no Instagram, é possível criar dinâmicas fabulosas, nas quais se promove a interação interpessoal, ao mesmo tempo que se dinamiza e destaca a nossa prática quotidiana ou a nossa empresa.

Iremos por isso, nesse post, conhecer 4 truques para usar melhor o Instagram, para todos aqueles que querem promover-se ou às suas lojas e empresas.

1. As legendas são fundamentais para o sucesso

Escolher as melhores frases para suas fotos pode ajudar a utilizar melhor o seu Instagram. Não importa se está a tentar promover um serviço, uma empresa ou simplesmente o seu estilo de vida: a verdade é que a escolha de legendas simples, apelativas e que atraiam a atenção de outras pessoas pode e irá garantir que conquista mais seguidores, mais likes e mais comentários.

As pessoas gostam de ver as fotos mas também de ler sobre o que estão vendo. Assim, a escolha de frases adequadas pode fazer muito pelo seu perfil, garantindo que chama a atenção dos públicos que deseja conquistar.

A par com a legenda – e nunca em vez dela – deve ainda dar uso a uma das caraterísticas mais importantes do Instagram: as hashtags.

As hashtags são, no fundo, as palavras-chave que mais interessam aos utilizadores do Instagram. Ao fazer o seu uso poderá chamar a atenção de pessoas que seguem essas palavras-chave e fazer com que elas explorem o seu perfil e o sigam diretamente.

Este truque irá fazer com que o seu Instagram tenha mais sucesso e ajudará na promoção de todos os conteúdos que publica.

2. Comente e faça likes em perfis que lhe interessam

O Instagram é uma mídia social que funciona em rede e, como tal, quanto mais explorar outros perfis, mais provável e que eles façam o mesmo por si.

Se comentar e fizer like nas fotografias que lhe agradam ou até em fotografias de perfis de pessoas com interesses similares aos seus, estes serão vistos. Não será apenas o dono dessa página a ver! Muitas pessoas gostam de ler os comentários de outros e acabam por se lançar na exploração dos perfis, seguindo também esses.

Assim, cada vez que se dedica a comentar e seguir outros perfis, estará também a fazer a promoção do seu próprio canal.

3. Não deixe de publicar todos os dias

Pode parecer que as publicações sucessivas possam se tornar um excesso. Mas, acredite: não são! Como o Instagram é uma rede social muito utilizada, é natural que as publicações antigas acabem por desaparecer do feed.

Tente publicar entre uma e três vezes por dia, fazendo sempre publicações distintas e tentando espaçá-las tanto quanto possível.

Se fizer publicação de conteúdos interessantes, diversificados e ao longo do dia, verá que a resposta aos mesmos e maior, gerando um maior interesse pelo seu perfil e os conteúdos publicados.

4. Aposte nos filtros para melhorar as fotos

Idealmente, deve-se procurar sempre fazer a publicação de boas fotografias no Instagram. Além da composição, é ainda importante ter atenção à luminosidade, ao contraste e à saturação da mesma.

Claro que, muitas vezes, uma foto não atinge a perfeição e é justamente por isso que existem os filtros.

Antes de publicar a sua fotografia, explore os filtros ou faça manualmente a edição da sua fotografia, para que esta fique tão apelativa quanto possível.

Não tenha medo de fazer imagens alternativas nem de criar conteúdos que estejam notoriamente editados, desde que os mesmos sejam bons.

As pessoas gostam, quando visitam um perfil, de encontrar conteúdos diversos e com qualidade. Procure dar resposta a esta procura dos públicos e garanta que o número de seguidores e likes aumenta.