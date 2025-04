Dica: Como capturar uma página da web no Google Chrome

Para capturar uma página Web com o Google Chrome, basta clicar no menu, situado no canto superior direito da interface do navegador, e em “Mais ferramentas”. Em seguida, clicar em “Ferramentas do desenvolvedor”. Clicar no ícone do menu, no canto superior direito, e em “Run command”. Por fim, localizar e clicar em “ Screenshot – Capture full size screenshot” e guardar o arquivo com a imagem. Veja o vídeo explicativo abaixo: