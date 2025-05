Os Solid State Disks (SSDs) estão cada vez mais baratos. Como o desempenho de um computador aumenta muito se instalamos um SSD, um dos upgrades mais recomendáveis para um computador pessoal (PC) é a instalação de um SSD.

Mas como descobrir o tipo de disco instalado no PC? Será que preciso saber disso antes de comprar um SSD? Bem, eu sugiro fazer essa verificação, pois pode ser que você já tenha um SSD instalado em sua máquina e aí não vai precisar de um para aumentar o desempenho. Aliás, se sua máquina já tem um SSD e o desempenho não está agradando, pode ser necessária uma outra atualização, como acrescentar memória RAM etc. É sempre bom lembrar que o desempenho de um PC aumenta com a instalação de um SSD, mas alguns programas não se beneficiam muito disso, como jogos por exemplo.

Para descobrir o tipo de disco instalado no PC, siga o tutorial do vídeo abaixo: