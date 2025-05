Como limpar arquivos do WhatsAPP

O WhatsAPP é um aplicativo muito útil e está instalado na maioria dos smartphones dos usuários. A maioria dos Grupos de WhatsAPP compartilha vídeos, fotos etc. o que faz com que esses arquivos sejam armazenados no smartphone.

Com o tempo, esse acúmulo de arquivos passa a ser um problema porque o smartphone pode até ficar sem espaço de armazenamento. Isso pode causar lentidão e até impedir o funcionamento de alguns aplicativos.

Uma maneira de resolver este problema é entrar na conversa/grupo do WhatsAPP escolher “Mídia do grupo” selecionar os arquivos e apagar. O problema é que muitas vezes são milhares de arquivos e essa forma não é muito eficiente.

O WhatsAPP tem uma forma de apagar TODOS os arquivos de um determinado grupo/conversa. Veja como fazer no Android assistindo o vídeo a seguir: