Como capturar uma tela no Windows 10

Uma das ferramentas mais úteis que vem junto com Windows 10 é a captura de tela. Na verdade, se a minha memória não está falhando, essa ferramenta existe desde o Windows XP. É bom lembrar que o Windows em todas as suas versões sempre permitiu a captura de telas através de atalhos do teclado. Para capturar a tela inteira, basta clicar na tecla “Print Screen” ou “Print Scr” na maioria dos teclados. Para capturar a janela ativa, use a combinação das teclas “Alt” e “Print Screen”. Mas os atalhos do teclado não nos permitem selecionar uma área retangular ou uma área com forma livre escolhida com o mouse. Para isso a ferramenta de captura de tela foi criada para facilitar esse trabalho.

Existem vários programas que servem para capturar telas com muito mais funcionalidades. Alguns são pagos, mas muitos são “Freeware”. Eu mesmo uso um chamado PicPick que tem um ótimo editor de imagens integrado e algumas funcionalidades bem interessantes.

Porém, para 99% das pessoas, a ferramenta de captura do Windows vai resolver o problema. Veja no seguinte vídeo como utilizá-la.