Como usar o “Modo Deus” no Windows 10

O “Modo Deus” (chamado de God Mode em inglês) é uma opção especial disponível nas várias versões do Windows que fornece acesso rápido à maioria dos miniaplicativos e comandos do Painel de Controle. Dessa forma, o Modo Deus – ou o Painel de Controle Mestre do Windows – economiza tempo e pode poupar a necessidade de procurar em diferentes janelas e telas para encontrar o comando do Painel de Controle desejado.

Para usar o Modo Deus, siga as instruções do vídeo a seguir. Importante: você vai precisar da seguinte sequencia de caracteres:

GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

Copie e depois cole quando for pedido no vídeo.