Conheça serviços disponíveis para te ajudar no pós-carnaval

O Carnaval é um dos feriados mais democráticos do Brasil. As pessoas aproveitam os dias de folga para curtir da maneira que mais agrada o folião, seja com os bloquinhos de Carnaval espalhados em todo o Brasil, as festas organizadas em chácaras e praias, ou até mesmo encontros de família. Mas independente da curtição, a folia acaba e é hora de voltar a rotina.

Para isso, separamos dicas de serviços que podem te auxiliar em tarefas maçantes desta volta a rotina:

Ficou com muita roupa suja para lavar nesse pós-Carnaval? A Mr Jeff pode te ajudar! A empresa disponibiliza serviço de lavanderias delivery com retirada e entrega em domicílio para cuidar das roupas sujas neste período de festividades. O serviço pode ser solicitado pelo aplicativo “Jeff – Super app de serviços”, a partir disso é fazer a requisição e ficar tranquilos em relação a essa demanda doméstica.

Está precisando de um sossego e cuidados de beleza para se recuperar da folia? A D’Pil é uma ótima pedida! A rede de estética oferece diversos tratamentos como a fotodepilação, massagens, tratamentos faciais, redução de medidas, sobrancelhas e muito mais. Tudo isso disponível em suas unidades que estão situadas em 19 estados do Brasil.

Se o ditado popular de “O ano começa só depois do Carnaval” estiver correto, sendo assim, o melhor é começar o ano cuidando bem da saúde. A Docctor Med é uma rede de clínicas médicas com atendimentos em diversos segmentos, desde os cuidados médicos até exames e atendimentos odontológicos, seguindo o intuito da empresa de providenciar condição de saúde para todos.

Teve problemas com seu celular no Carnaval?! Não esquenta! A Conserta Smart é uma rede especializada em consertos de aparelhos eletrônicos, desde celulares, smartphones e tablets, providenciando serviços de trocas de tela, conserto de carcaça, troca de bateria, limpeza química, recuperação de aparelhos molhados, configurações e muito mais.

A empresa oferece o melhor do serviço na rede eletrônica para ajudar o folião a recuperar o aparelho de forma objetiva e clara.