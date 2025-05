Serviços de VPN gratuitos para usar no smartphone

Os serviços de VPN gratuitos têm sido cada vez mais baixados em smartphones e computadores de todo o mundo. Pode parecer complexo, mas não precisa ser nenhum guru da tecnologia para utilizar o serviço. Basta se informar sobre qual o melhor VPN para celular, a fim de evitar surpresas devido ao mau funcionamento de um serviço e, é claro, fazer a instalação correta do software ou aplicativo.

As vantagens que adotar um VPN para celular pode trazer são várias:

Proteção extra contra hackers;

Acesso a conteúdo de streaming disponível apenas em outros países;

Privacidade para seus dados de navegação;

Segurança extra ao utilizar redes WI-FI públicas.

Qual o melhor VPN para celular, afinal?

A VPNOverview, plataforma criada por especialistas em privacidade e segurança online, lista dentre os melhores VPNs o CyberGhost, uma opção intuitiva, versátil e com velocidade relativamente boa. Por ser fácil de mexer e configurar, é tido como uma excelente opção para iniciantes.

Já se você estiver buscando o melhor entre os melhores, o ExpressVPN pode ser uma escolha mais adequada. Com nota 9.5 no VPNOverview, esse serviço é descrito como o “melhor serviço de VPN do mundo” e conta com mais de 3.000 servidores. É considerado uma excelente alternativa para quem quer usar streamings, visto que não diminui a velocidade drasticamente.

Como saber que o VPN está funcionando

Caso seu objetivo ao usar um VPN não seja somente simular uma localização específica para acessar determinados conteúdos em streamings, o mau funcionamento do serviço pode não ser aparente. Por isso, é importante testar se seu endereço ou outros dados de navegação estão vazando. Sites como o Browser Leaks são grandes aliados nessa tarefa.

Se suas informações verdadeiras aparecerem no teste, revise as configurações do VPN escolhido e as permissões que ele possui em seu dispositivo. Se isso ainda não resolver, faça a reinstalação do VPN ou tente outro serviço.

Agora que você sabe qual melhor VPN para celular, baixe o que mais combina com seu perfil de uso e aproveite a segurança que esse serviço traz para a sua experiência na internet.

Para descobrir quais são os melhores provedores de VPN gratuitos de 2020 acesse: https://vpnoverview.com/pt/melhores-fornecedores-vpn/servicos-vpn-gratuitos/