Como fazer compras on-line com segurança na Black Friday

Durante a Black Friday os ataques cibernéticos a compras online são cerca de 70% maiores do que nos outros dias. O aumento geral do e-commerce tenta os hackers a atacarem com mais frequência. No entanto, os consumidores não devem permitir que o desejo de fazer compras lhes seja tirado.

“Com ofertas especiais por tempo limitado, como as disponíveis na Black Friday, muitas pessoas aproveitam para conseguir melhores preços. Isso geralmente leva a que as precauções de segurança não sejam consideradas corretamente”, disse Jens Bothe, especialista em segurança e diretor global do OTRS Group. “Por isso é fundamental, principalmente em períodos de grande movimento como a Black Friday, seguir as dicas de segurança para evitar surpresas desagradáveis”.

Já para Luciano Oliveira, diretor geral da OTRS Brasil e Portugal, essa Black Friday será a mais digital de todas, em função da pandemia. “O mercado consumidor migrou boa parte de suas compras para a internet e, segundo pesquisa da TracyLocke, 83% dos consumidores irão comprar em lojas online caso tenham o melhor preço. Por isso, é muito importante estar atento a segurança cibernética para não perder as promoções”.

Aqui estão as seis dicas mais importantes que os especialistas do OTRS Group compilaram para compras online seguras:

1. Compre utilizando sistemas operacionais e aplicativos atualizados

Tanto faz se a compra for feita por meio de PCs, smartphones ou tablets, a recomendação é fazer em um ambiente seguro, como em casa, e não em um local público, como um café, que pode ter uma rede desprotegida. Também é importante comprar apenas com um dispositivo final que tenha o sistema operacional e aplicativos mais recentes com as devidas atualizações de segurança. Afinal, se o sistema for vulnerável a malware, as outras medidas de segurança também não serão capazes de fazer nada para proteger os compradores.

2. Procure certificados e selos de aprovação

Existem selos de confiança de vários fornecedores que falam pela segurança correspondente de uma loja online, como “Norton verificado” ou “BBB + credenciado”. No entanto, lembre-se de que essas são apenas imagens que os criminosos cibernéticos podem roubar e usar, portanto, continue investigando o site antes de decidir comprar.

Os certificados SSL, reconhecidos pelo “símbolo de cadeado” na barra de URL, provam que o servidor realmente corresponde à loja virtual apropriada. Para garantir isso, o navegador verifica se o certificado corresponde ao URL do site, se é válido e se foi assinado por uma autoridade confiável.

Para ficar no lado seguro, você só deve comprar de comerciantes on-line conhecidos ou por meio de aplicativos populares. No caso de lojas menos conhecidas, existe o risco de que tenham acabado de ser estabelecidas e nem sempre sejam capazes de fornecer imediatamente os serviços de segurança desejados.

3. Use uma senha segura para cada loja online

Não é incomum que criminosos tentem obter senhas, além de informações de contas, para comprar mercadorias às custas de terceiros ou para usar indevidamente os dados do cartão de crédito para outros fins. Portanto, certifique-se de usar uma senha diferente e segura para cada loja online.

4. Não clique em ofertas por e-mail

Os chamados e-mails de phishing trazem ofertas especiais que parecem vir de comerciantes online. Sites como a Amazon ou outros conhecidos são simulados e podem parecer muito semelhantes. Esse fenômeno se tornou ainda mais evidente a partir da crise da Covid-19 com o aumento das vendas online. Para ter certeza de que isso não é um golpe, você não deve clicar no link do e-mail, mas ir diretamente para a página da loja online e verificar a veracidade da promoção.

5. Escolha um método de pagamento seguro

Na hora do pagamento, certifique-se de escolher processos seguros. Você pode aprovar o pagamento diretamente no aplicativo ou ter um número de transação segura enviado para o seu telefone celular em um SMS, para proteger os pagamentos online com cartão de crédito.

Outra possibilidade, que já é praticada em vários países, é a utilização de códigos de pagamentos digitais exclusivos. No aplicativo bancário, os consumidores podem gerar um código exclusivo para ser usado no lugar do número do cartão de crédito ao pagar compras online. Este código expira após a compra. Portanto, mesmo que os hackers obtenham o código, eles não poderão mais usá-lo para fazer compras.

6. Confirmação do recebimento de um pedido

O comprador também deve se certificar de que os produtos estão descritos e especificados exatamente antes de comprar. Cuidado com muitas críticas positivas; elas também podem ser falsas. O consumidor deverá sempre ter o recebimento do pedido confirmado por escrito pelo comerciante online para ter segurança em caso de eventuais problemas. Além disso, a data de entrega deve ser mencionada no recibo do pedido. Se a mercadoria não chegar a tempo, surpresas desagradáveis ​​podem ocorrer.