A Ubisoft, desenvolvedora de Far Cry 2, divulgou os requisitos mínimos do jogo, um dos mais aguardados do ano. Far Cry 2 teve sua engine, a Dunia, desenvolvida “sobre” a CryENGINE, assim como aconteceu como a CryENGINE 2, porém, a própria Crytek desenvolveu a CryENGINE 2, aquela que roda Crysis, já a Dunia foi desenvolvida pela Ubisoft, após ter comprado o código da versão original da engine, ambas foram muito melhoradas, e a CryENGINE 2, como já sabemos, se tornou a “coisa mais pesada já feita” no mundo dos jogos. Após o lançamento de vários trailers e teasers de Far Cry 2 se chegou a conslusão de que a Dunia seria muito mais “pesada” do que a CryENGINE 2, porém, essa informação parece ter sido negada, com o lançamento dos novos requisitos mínimos, bem inferiores aos de Crysis. Abaixo os tão aguardados requisitos:

Mínimos:

– CPU: Pentium 4 3.2 GHz, AMD Athlon 64 3500+ ou superior;

– Ram: 1GB;

– Placa de vídeo: NVIDIA 6800 ou ATI X1650 ou superior; suporte a Shader Model 3; 256MB de memória;

– Leitor de DVD;

– 12GB de espaço no disco.

Recomendados:

– CPU: Intel Core 2 Duo, AMD Athlon X2 5200+, AMD Phenom ou superior;

– Ram: 2GB;

– Placa de vídeo: NVIDIA 8600 GTS ou superior, ATI X1900 ou superior; 512MB de memória;

– Som: Placa de som 5.1 recomendada.

Placas de vídeo compatíveis

– NVIDIA: 6800,séries 7, 8, 9 e 200. 8700/8800M para notebooks.(e superiores);

– AMD/ATI: X1650, X1950, séries HD.(e superiores).

Nota-se uma clara diferença com os de Crysis, já que este, por exemplo, pede como placa de vídeo uma 8800GT ou superior, já Far Cry 2 pede uma 6800, seria essa mais uma mostra da má programação da CryENGINE 2? Talvez, mas tudo isso será confirmado com o jogo caça-níqueis Crysis: Warhead, o qual a Crytek diz que foi completamente otimizado e vai rodar em um computador de $600 com qualidade gráfica definida em High, muito estranho, conseguiria a Ubisoft re-escrever um código melhor que a própria criadora?