Os consumidores mudaram bastante nos últimos tempos, principalmente quando falamos da presença desses consumidores na internet. De fato, se os consumidores mudaram, a forma de fazer marketing também deve mudar. Já não adianta usar aquelas velhas estratégias, porque elas não fazem mais sentido, nem efeito.

A TV que o diga! Perdeu muito público para internet: enquanto a Globo perdeu 38% da sua audiência entre os anos de 2004 a 2014 o Youtube tem cerca de 60 milhões de usuários únicos mensais.

Como alcançar esse número cada vez maior de usuários na internet? Como conseguir fazer uma publicidade relevante? A resposta está na Publicidade Nativa.

O que é Publicidade Nativa

O termo é a tradução do inglês Native Advertising (ou Native Ads), que dá nome à publicação de conteúdo em um determinado canal, contextualizado na experiência do usuário, ou seja, sem interferência.

É como se o anúncio fosse literalmente “nativo” da página na qual está inserido, com todas as mesmas características dos conteúdos daquele canal. Você com certeza já topou com outras Publicidades Nativas por aí. Elas aparecem diariamente no Youtube, Facebook, Instagram, Twitter e portais de notícias.

Vantagens da Publicidade Nativa

Podemos listar diversas vantagens, dentre elas as principais são:

A Publicidade Nativa não é invasiva: Ela faz sentido dentro do contexto no qual está inserida, diferente dos banners “nada a ver” que ficam piscando pra gente nas laterais dos sites

A Publicidade Nativa traz conteúdo: E isso é importante ressaltar. Ela está inserida em canais de conteúdo. Por isso, pra ser literalmente nativa, ou seja, parecer que ela “nasceu ali”, ela precisa ser um conteúdo!

Não preciso mencionar que apenas com essas vantagens, a taxa de cliques em seus anúncios serão bem maiores! Isso é comprovado por pesquisas que indicam que os sites que adotaram a publicidade nativa tiveram um aumento de 300% na taxa de retenção. A taxa de clliques é 45% maior e 25% dos consumidores estão mais propensos a olhar uma publicidade nativa.

Publicidade nativa é um anuncio identificado. Mas não é um anuncio normal e chato, e sim um que divulga um conteúdo camuflado e que faz sentido dentro do canal no qual está inserida.

Por isso, a publicidade nativa é o tipo de publicidade que não interfere na experiência do usuário. Ao contrário, se faz “nativa” a essa experiência, dando a ele a opção ou não de interagir com ela.

Publicidade nativa não é uma estratégia de marketing de conteúdo, mas pode ser uma forma de compartilhar esse conteúdo. Tudo vai depender do quanto você está disposto a investir e em quais são os seus objetivos.

Publicidade nativa é uma boa ferramenta! A grande questão é se combina com você. Volte naquele quadrinho lá de cima, avalie os prós e os contras e não exclua a possibilidade da sua mente.

Nós indicamos

Para você que deseja aplicar a publicidade nativa em seu site, nós indicamos a Adnow. Ela é uma empresa de publicidade nativa internacional e trabalha com 1.500 parceiros em 107 países. Com bilhões de impressões todos os meses a Adnow permite você colocar anúncios completamente personalizados em seu site.