Nesta última sexta-feira, o Brasil viu ser lançado, tanto pelas operadoras, como pela própria Apple (o que até então era algo inédito), o novíssimo iPhone 4S. Tá certo, um iPhone 4S capado, pois vinha sem o Siri, que por enquanto funciona apenas nos países de língua inglesa, francesa e alemã, mas ainda assim um iPhone 4S, com a melhor câmera disponível entre os smartphones, o dobro de processamento com o chip A5, etc.

Porém, se você esperava começar o último ano da humanidade com um iPhone 4S no bolso, você, meu caro amigo… quebrou a cara bonito! As operadoras não tiveram piedade do consumidor e não aliviaram na facada, que está mais para um golpe fatal de Kenshi Himura do que para qualquer outra coisa, e colocaram o preço lá em cima. Mas, na frente da toda poderosa Apple, as nossas queridas operadoras de telefonia celular são uns anjinhos! Pois a Maçã não aliviou pra gente e tal qual um capitão Nascimento, falou enquanto segurava um cabo de vassoura: Tira a calça deles aí.

Isso aí, se você decidir comprar um iPhone diretamente da fonte, você pagará, pelo modelo de maior capacidade, mais caro do que se quisesse comprar um MacBook Air! Isso mesmo, não é mágica meus amigos, é abuso do consumidor! Devido a isso, o sempre criativo amigo Marcel Dias reuniu alguns iPhone Facts em uma imagem bem interessante e que ilustra bem o preço do aparelho.