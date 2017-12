Nota do editor: A assessoria de impressa da BitDefender, conceituada empresa de antivírus que já atua há muito tempo no mercado, entrou em contato conosco indagando se eles poderiam enviar um artigo para ser publicado aqui. Nós prontamente aceitamos e aqui está ele. 🙂

Uma prática comum entre muitos internautas tem sido a aquisição de softwares e antivírus piratas. Inicialmente, a alternativa tem a intenção de gerar economia para o consumidor, mas envolve riscos que, na maioria dos casos, resulta em transtornos e despesas. Uma pesquisa encomendada pela Microsoft Corporation mostrou que, muito além de gastos desnecessários, a busca por programas piratas oferece inúmeros riscos aos seus usuários, sendo capaz de prejudicar todo o sistema da máquina utilizada.

Isso porque esses falsos softwares são, na verdade, portas de entrada para ameaças e danos, como infecção por códigos maliciosos, quedas no nível da memória e performance do sistema, além de invasão de hackers e roubo de informações pessoais por cibercriminosos. O mais curioso, no entanto, é que mesmo com ótimas opções de antivírus grátis no mercado, o usuário continue caindo nas promessas de recursos provenientes da pirataria – o que faz com que seja necessário conhecer os perigos dessa opção.

Em grande parte dos casos, a aquisição de um software pirata de segurança virtual parte da busca por opções baratas, comumente encontradas na internet. O que o internauta não sabe, porém, é que 43% dos sitesque oferecem esses falsos programas são responsáveis por instalar códigos maliciosos no computador, juntamente com o download do antivírus pirata. Outro fato revelado pela pesquisa da Microsoft Corporation, realizada pelo instituto IDC, é que 73% dos softwares piratas, ao contrário do esperado, contêm vírus, deixando o usuário 17% mais suscetíveis a infecções por códigos maliciosos. Para completar, os valores gastos para eliminar transtornos causados por um antivírus falso são muito maiores do que os necessários para proteger computadores, mesmo se tratando de programas pagos.

Não são apenas os antivírus piratas que são baixados pelos internautas e causam riscos às máquinas. Outros softwares e produtos comuns no mundo da pirataria são os jogos, filmes e músicas. Além de ilegais, esses materiais também podem conter vírus que danificam o funcionamento de qualquer computador. Os prejuízos incluem roubo de senhas e falhas no sistema e em hardwares como o HD, por exemplo. Portanto, o que parece ser mais cômodo, por não custar nada, acaba causando uma série de problemas que podem gerar gastos extras, como tempo para correr atrás do prejuízo e dinheiro para consertar os estragos.

Mesmo em meio a tantos riscos, proteger a segurança de sua máquina e de suas experiências virtuais pode ser uma tarefa mais fácil do que você imagina. O cuidado inclui não apenas a atenção envolvendo links suspeitos, downloads e sites maliciosos, mas, sobretudo, a aquisição de um antivírus confiável, com a qualidade reconhecida no mercado. Para completar os cuidados, a conscientização acerca dos perigos da pirataria pode ser o primeiro passo para quem deseja fazer a escolha certa. Além disso, é válido ressaltar ainda que – não por acaso – os usuários de softwares piratas necessitam de programas de proteção com uma frequência 55% maior do que os usuários com antivírus legais e realmente confiáveis, o que demonstra a fragilidade de programas pirateados.

Este artigo é um oferecimento de Bitdefender.