Dentre os motivos abordados, falamos sobre a má qualidade dos materiais usados na construção do aparelho, sobre a implementação descarada de funções sem critério algum e, ainda mais, por este ser um mercado que não contribui em nada com a economia do país. Os comentários foram bem divididos, tanto com gente defendendo o nosso ponto de vista quanto com leitores discordando veementemente. Tudo bem, o espaço de comentários está aí para isso mesmo, para você deixar a sua opinião e trocarmos algumas ideias.

Mas um motivo que não mencionamos naquele post e que é um agravante poderoso contra a situação dos aparelhos xing-ling é que muitos lojistas inescrupulosos os vendem como legítimos celulares top de linha. Assim: eles pegam um HiPhone qualquer e estampam no material de divulgação fotos do iPhone 5 legítimo, da Apple. Ou então, vendem um Galax 3S com fotos do Samsung Galaxy SIII. Desta forma, os consumidores mais leigos acham que estão fazendo um EXCELENTE negócio ao comprar um bicho desses por R$ 400,00 enquanto o seu colega comprou o mesmo por R$ 2,000,00.

Você acha que estou exagerando com esses exemplos? Então veja esta imagem:

Sim, esta é uma oferta legítima do site de compras coletivas ON Compras. Para ver a oferta na íntegra, clique aqui. Os caras colocaram as fotos oficiais da Apple, deram um desconto mentiroso de 80%, dizendo que o preço real do aparelho é de R$ 1,999,00. Até é, mas se se tratasse do iPhone legítimo. Inclusive, ele ainda nem é vendido no Brasil. Na descrição do aparelho, eles descrevem como sendo o celular da Apple e não um xing-ling falsificado. Colocaram até um vídeo de um unboxing do iPhone 5, tirado diretamente do YouTube. E para completar a farsa, ainda disseram que o número de compras ultrapassava 1 milhão! Hahahahaha!!! É pra rir ou pra chorar? Até parece que eles têm mais de 1 milhão desse lixo!

Só lá no final da página, na área de dados técnicos e material incluso, é que percebemos mais claramente que se trata de um xing-ling. Sistema operacional: Android 2.3. Mais desatualizado impossível! 2 chips. 2 baterias! (!!!) Apenas 2 GB de memória interna e câmeras pífias, com pouco mais de 3 MP a maior delas. Qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento tecnológico saberia que o iPhone original não tem nada disso. Mas o problema é esse: muitas pessoas não têm nem o mínimo de conhecimento tecnológico. Eu não as culpo. Meus pais não sabem as especificações de um iPhone. Os pais dos meus amigos também não. E muita gente que conheço não sabe a diferença de um celular “normal” para um smartphone.

E você acha que esse é apenas um caso isolado? Se engana, amigo. Veja essa outra imagem:

Desta feita, até o nome do site de compras coletivas faz alusão a outro, mais famoso. É o Pescaria Urbana (te lembrou alguma coisa?)! Nele, a mesma situação. Fotos do iPhone 5 legítimo, desconto de 80%, preço arrasador, perfeito! Mas as especificações técnicas são do mesmo xing-ling da primeira loja. Ok, nem todo mundo é enganado. Mas eu tenho certeza que existe uma boa parcela da população, principalmente as que não tem acesso às mais novas tecnologias, que cairia nesse golpe. Se não fosse assim, os donos de tais sites nem se davam ao trabalho de fazer tais ofertas mentirosas, criadas apenas para ludibriar os mais desavisados.

E não são apenas os celulares da Apple que são vítimas de aparelhos falsificados. Veja este maravilhoso Galax 3S:

O Galax 3S – por favor, não confundir com o Galaxy S III – está com um desconto de R$ 1,510,00! Tanto este modelo quanto o do HiPhone está disponível em ambos os sites de compras coletivas. Este tipo de site, por sua vez, é um belo exemplo de onde não se deve comprar na internet. Por esses exemplos, podemos perceber o quão desonestos eles são. Além de venderem nossos e-mails para as mais diversas empresas. Como se não bastasse tudo isso, eles ainda não fazem as transações em um ambiente seguro, protegido pelo protocolo HTTPS, que é O MÍNIMO que se poderia esperar de uma loja virtual.

Nessas horas eu fico me perguntando qual órgão deveria fiscalizar um serviço tão importante quanto o de vendas pela internet. Foi-se o tempo onde comprar um produto em uma loja virtual era um negócio de outro mundo, incomum e inseguro. Muitas pessoas atualmente só fazem compras pela internet, por tudo que ela oferece: facilidade, comodidade, variedade, etc… No caso dessas lojas virtuais, por exemplo, a única saída que vejo é denunciar ao PROCON e alertar ao máximo de amigos possíveis, para que não caiam nesse golpe. E você, o que acha deste tipo de atitude?