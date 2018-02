Depois de muitos rumores e especulações, uma versão inicial do Windows Blue acaba de vazar na internet. Já disponível em diversos sites de compartilhamento de arquivos, o sistema operacional já conta com algumas mudanças significativas em relação ao seu anterior e atual Windows 8.

O arquivo, com 2,63 GB, traz a versão de 32 bits do sistema e parece ser legítima. Entre as novidades, a Microsoft agora possui mais uma configuração de tamanho para os blocos dinâmicos (ou live tiles, como queira). Assim como aconteceu no Windows Phone 8, agora é possível redimensionar os blocos para um tamanho menor ainda, economizando espaço.

Mais screenshots: aqui.

O sistema também ganhou uma melhor na personalização de cores e do sistema em geral, evitando cada vez mais que o usuário precise configurar itens usando o Painel de Controle no desktop clássico, e também facilitando o acesso a usuários de tablets. Há também um recurso de apps side-by-side, que divide a tela pela metade para que dois aplicativos possam ser usados simultaneamente. Lembra do Aero Snap, o recurso que fazia com que um programa ocupasse metade da tela quando arrastado para a área de trabalho do sistema? É praticamente a mesma coisa, no ambiente Metro.

Ah, sim, ele também já vem com uma versão preliminar do Internet Explorer 11, que praticamente não mudou nada, por enquanto. O Windows Blue tem um preview previsto para os próximos meses e talvez a versão final saia no fim do ano, se a Microsoft realmente fizer o combinado.

