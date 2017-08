Segundo dados apontados pela D-Link, a venda de roteadores N com velocidade de 300Mbps aumentou 48% entre 2012 e 2013. Este desenvolvimento vem de encontro ao crescimento médio da utilização de banda larga nos dias atuais e da importância que os consumidores dão para um serviço de melhor qualidade. Segundo um levantamento da consultoria Teleco, no ano passado o mercado de conexões acima de 12 Mpbs teve um incremento de 87%.

Foi considerando esta oportunidade de mercado e a necessidade desse perfil que a D-Link, provedora de soluções de conectividade para o mercado doméstico e corporativo, apresenta ao mercado brasileiro o roteador DIR-615. O aparelho tem velocidade de 300Mbps, duas antenas externas de 5dBi e preço bastante acessível, principalmente para quem precisa renovar o roteador antigo mas está com o orçamento controlado.

O DIR-615 é ideal para residências e pequenos escritórios que buscam qualidade, confiabilidade, boa relação custo-benefício com o objetivo de desfrutar uma experiência wi-fi segura para e-mails, redes sociais, compartilhar músicas e assistir vídeos. Oferece ótima cobertura de sinal para ambientes de até 100 m2, (podendo variar de acordo com diversos fatores do local de instalação) e é ideal para conectar até cinco equipamentos, garantindo o melhor desempenho.

Com garantia de cinco anos, um dos maiores diferenciais do modelo é que ele pode ser utilizado também como repetidor do sinal wi-fi em pontos cegos, estendendo o sinal existente no ambiente – ideal para casas grandes, sobrados e apartamentos antigos. Sua instalação é fácil e intuitiva, feita inclusive diretamente do tablet ou smartphone usando o aplicativo gratuito QRS Mobile.

O modelo também atende aos requisitos técnicos do padrão IPv6 e está pronto para atender as novas exigências de conexão à Internet que estão sendo adotadas pelos provedores de acesso em todo país.

