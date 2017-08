Muitos softwares de conversão de vídeo estão disponíveis no mercado. Existem opções gratuitas que oferecem funções mais básicas e ferramentas mais completas, com diversos preços, que permitem converter vídeo – incluindo 4K – áudio, e até mesmo editar os arquivos. Dentro desta última categoria, iremos apresentar para você o Aiseesoft Video Converter!

Visão Geral

O Aiseesoft Video Converter é primariamente um software de conversão de vídeo. No entanto, ele não faz apenas isso. Com o programa também é possível baixar vídeo da internet de diversos sites, incluindo YouTube, Facebok, Vimeo, Dailymotion, entre outros. Também oferece a possibilidade de editar seus vídeos, assim como extrair e converter o áudio dos mesmos.

O Aiseesoft Video Converter Ultimate se destaca por sua facilidade de uso, já que não é necessário ser um usuário profissional para converter vídeos e DVDs caseiros para os mais variados formatos, incluindo aqueles de alta-definição, como AVI HD, WMV HD, MOV HD e MP4 HD, além de possibilitar a conversão para arquivos de vídeo 3D e 4K.

Baixando Vídeos

Para fazer o download de vídeos da internet é muito simples. Basta apertar o botão Baixar e na janela que aparecer colocar a URL do vídeo que você deseja fazer o download. Depois paerte o botão Analisar.

Assim que a análise estiver terminado, você poderá escolher o formado e a resolução do vídeo que deseja baixar. Após apertar o botão Ok, o download começará.

Quando o download tiver terminado, você poderá escolher algum perfil para conversão e apertar o botão Converter.

Edição de vídeo

Outro recurso deste software é a edição de vídeo. De forma bem simples é possível dar alguns retoques no seu vídeo.

Depois de escolher um arquivo para editar, clique no botão Editar. Será aberta uma tela com diversas opções. Você poderá ajustar efeitos de vídeo, como brilho e contraste, adicionar marca d’água tanto em texto como em imagem, alterar o áudio de saída, recortar para alterar o formato de tela ou fazer zoom em alguma parte do vídeo, e até mesmo modificar configurações do 3D. Depois de editar, clicar em “Aplicar”.

Todas essas opções tornam o Aiseesoft Video Converter uma ferramenta interessante para você deseja não apenas converter seus vídeos, mas também baixá-los da internet e editá-los. Poderá fazer o download da versão de testes aqui.