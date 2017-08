A DB1 Global Software, multinacional de tecnologia sediada em Maringá – PR, anuncia sua parceria com a SAP, uma das maiores empresas do mundo no setor de software empresarial. A parceria, capitaneada pela área de Inovação da DB1, se dará por meio da integração do SAP Business One ao ANYMARKET e outros componentes da DB1, oferecendo uma solução única ao mercado de comércio eletrônico no Brasil, a e-B1.

O SAP Business One é uma plataforma de gestão empresarial voltada para pequenas e médias empresas, um ERP (sigla em inglês Enterprise Resource Planning) consolidado com as melhores práticas de processos de gestão do mundo com um preço acessível ao mercado brasileiro. O ANYMARKET é um produto criado e desenvolvido pela DB1 para atender ao universo e-commerce e tem a funcionalidade de realizar a integração entre e-commerces (lojas virtuais) e os principais marketplaces do mercado, permitindo acompanhar o crescimento das vendas, os pedidos e o estoque em uma só plataforma.

Para Rogério de Sousa, diretor de Inovação da DB1, a parceria com a SAP é um marco no mercado de E-commerce brasileiro, pois carrega a força de marca e qualidade do produto SAP com o know-how da DB1 e ANYMARKET no mercado de e-commerce e marketplaces.

“Esta parceria com a DB1 irá nos posicionar com força no mercado de e-commerce, por se tratar de uma vertical estratégica para os próximos anos em nosso negócio. O know-how do parceiro neste segmento associado à expertise do SAP Business One oferecerá um grande diferencial para suportar o crescimento do e-commerce no Brasil”, diz Ricardo Blancas, Líder da Operação de SAP Business One da SAP Brasil.