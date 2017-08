A DB1 Global Software, multinacional de tecnologia sediada em Maringá – PR, e que atua há 17 anos no mercado de tecnologia da informação, renovou a certificação CMMI Nível 3, emitido pelo CMMI Institute, que atesta aderência ao padrão internacional de qualidade de software. A primeira certificação foi concedida à DB 1 em 2013 e, desde então, vem credenciando a empresa ao crescimento nos negócios, à participação em licitações oficiais e confirmando a posição da DB1 entre as mais admiradas fábricas de software do país.

O padrão de qualidade foi desenvolvido inicialmente pelo Software Engineering Institute da Carnegie Mellon University em 2000 e, no Brasil, Embraer, Serasa, Claro, Itaú, GM e IBM estão entre as empresas avaliadas que obtiveram algum nível de maturidade dos modelos do SEI e do CMMI Institute.

“A DB1 foi uma das primeiras empresas do Brasil a receber a certificação CMMI, em 2010, e já utilizando metodologias ágeis, o que nos permite ter uma eficiência muito grande na entrega e na padronização de processos. Os índices de entrega de projetos estão acima de 90%, dentro do prazo, escopo e custo contratados, com índice de retrabalho inferior a 4%. A certificação CMMI referenda todo o trabalho que vimos realizando com foco na qualidade e para entregar a nossos clientes software funcionando de primeira”, conta Ilson Rezende, presidente fundador da DB1.

O CMMI está dividido em 5 níveis de maturidade que atestam o grau de evolução em que uma organização se encontra e tem por objetivo funcionar como um guia para a melhoria dos processos da organização. Para isso, considera atividades como o gerenciamento do desenvolvimento de software, prazos e custos previamente estabelecidos.

A DB1 conseguiu a certificação 3 (três) dos 5 (cinco) níveis possíveis. Isso significa que a empresa está no nível “Definido”, que possui um processo composto por atividades de gerenciamento e engenharia, documentado, padronizado e integrado em um processo padrão da organização. Todos os projetos utilizam uma versão aprovada e adaptada do processo organizacional para desenvolvimento e manutenção de produtos e serviços tecnológicos.

A renovação do CMMI Nível 3 vem se juntar a outras importantes provas de reconhecimento da DB1 como figurar há sete anos consecutivos no ranking das “Melhores Empresas para se Trabalhar” pela GPTW (Great Place to Work), ser a única empresa de tecnologia do Brasil com certificação MPS.BR nível A (Melhorias no processo de Software Brasileiro), o PPRQG (Prêmio Paranaense da Qualidade em Gestão), conquistas que comprovam o comprometimento e a competência da empresa sediada em Maringá, que atua há 17 anos no mercado de tecnologia da informação.