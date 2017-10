Pela primeira vez tive a oportunidade de participar do SAP Forum Brasil, evento onde a SAP apresenta seus produtos e tecnologias para clientes e parceiros. Este ano quase 10 mil participantes compareceram, mostrando que o SAP Forum realmente é um dos maiores eventos de tecnologia e negócios no Brasil. Para quem ainda não conhece, a SAP é a empresa líder mundial no mercado de software empresarial. Com mais de 350.000 clientes em todo mundo, os aplicativos e serviços da SAP oferecem condições para que as organizações possam melhorar seus negócios mantendo-se à frente da concorrência.

Na palestra de abertura do evento, Cristina Palmaka – Presidente da SAP Brasil – falou de como as novas tecnologias podem impactar as empresas promovendo maior rentabilidade e crescimento sustentável. Palmaka começou entrevistando Jennifer Morgan (President, Americas and Asia Pacific Japan Global Customer Operations). Jennifer falou do comprometimento da SAP com o mercado brasileiro e do crescimento da empresa aqui no Brasil, que deve contratar quase 1000 novos funcionários. Falou que o Brasil é um dos países que possui um SAP Leonardo Labs e hoje o SAP Leonardo é o principal produto da SAP. Em seguida Jennifer ressaltou a importância da “nuvem” para agilizar a transformação digital nas empresas e de como é necessária a utilização de ferramentas específicas para extrair informações relevantes da grande quantidade de dados disponíveis atualmente nas empresas que usam sistemas SAP. Finalmente Jennifer comentou sobre o desafio de como fazer com que os empregados utilizem as novas tecnologias para melhorar a eficiência nas empresas e também sobre a importância de incentivar a diversidade nas empresas de tecnologia.

Na sequencia, Mala Anand (EVP, President – Leonardo | Data & Analytics at SAP) falou sobre o SAP Leonardo. O SAP Leonardo é um sistema digital de inovação que faz a integração de tecnologias e as executa na nuvem. Basicamente ele integra as seguintes tecnologias:

SAP Cloud Platform – É a plataforma de nuvem aberta, in-memory, da SAP que representa a base para as tecnologias do SAP Leonardo.

Internet das Coisas (IoT) – Use a tecnologia IoT para conectar coisas com pessoas e processos e aproveite a IoT industrial e a Internet de Tudo (IoE).

Machine Learning – Integre recursos de machine learning fáceis de consumir na empresa e aproveite insights baseados em IA.

Funções analíticas – Implemente funções analíticas na empresa para revelar melhores insights e criar novos processos e aplicativos baseados em inteligência.

Big Data – Conecte-se, processe, gerencie e armazene uma ampla variedade de informações – dados de qualquer fonte, estruturados ou não estruturados.

Design Thinking – Obtenha ajuda especializada com serviços de design thinking, como ideação de solução, prototipagem rápida e criação de justificativas de negócio.

Blockchain – Incorpore serviços de blockchain nos aplicativos para acelerar transações e aumentar confiança, visibilidade e segurança.

Inteligência de dados – Extraia insights de uma grande rede de dados anônimos. Saiba como resolver problemas empresariais, monetizar dados e muito mais.

A mensagem de Mala foi clara: Inove, integre e dimensione o que quiser com o SAP Leonardo. Use o SAP Leonardo para aumentar e automatizar processos, tornar suas aplicações mais inteligentes, adotar aplicativos revolucionários ou desenvolver soluções que geram novos modelos de negócios.

O SAP Forum teve muitos outros assuntos interessantes e estou preparando posts sobre cada um deles. Quem quiser conhecer um pouco mais da SAP Brasil pode acessar http://www.sap.com/brazil ou seguir o twitter: @sapnoticiasbr.